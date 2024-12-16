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▲布萊德彼特對安潔莉娜裘莉痛心至極，不管再高的片酬都不想再跟她合演。（圖／美聯社／達志影像）

▲安潔莉娜裘莉被稱快要有財務危機，現在正缺錢，只可惜和布萊德彼特再同台的這一筆大錢應該是賺不到。（圖／美聯社／達志影像）

有錢能使鬼推磨，卻未必能讓怨偶再同台。曾經拍過《脫線帝國》、《終極大帝》等搞笑B級片的製片人丹尼羅斯納，放話願意出6000萬美元邀布萊德彼特與安潔莉娜裘莉，在他的新片演出愛情對手戲，相信絕對會很有話題。可惜對於身家豐厚、不缺錢的小布來說，要跟裘莉再度合作，他寧可把大把鈔票全都推掉。據英國《每日郵報》報導，他已經對裘莉痛心至極，連身旁親友都不准隨便提到她的名字。丹尼羅斯納想要拍攝的新片，是由著名的飯店經理伊曼紐馬丁尼茲和他愛人的故事改編，馬丁尼茲曾經在倫敦、巴黎等地的大飯店工作，然後在坎城建立了以自己姓氏為名的奢華飯店，在當地有舉足輕重的影響力。眾所周知，布裘曾在法國有酒莊，後來因為離婚戰期間，裘莉蓄意將自己的股分賣給惡名昭彰的俄羅斯寡頭企業家，讓小布氣炸、提告，彼此現在還沒辦法徹底切割。雖然鬧得那麼不愉快，畢竟以前兩人和法國有密切關係，因而丹尼羅斯納認定他們是最適合的演出人選。為了加強讓布裘點頭的誘因，丹尼羅斯納開出超高片酬，表示小布身價約在2000萬至2500萬美元，裘莉大概是1500萬美元，他給他們各自加價一半，他們應該很難拒絕，如此一來，光是聘請這對男女主角，丹尼羅斯納就得砸下6000萬美元，但他宣稱自己已備妥預算，就看布裘要不要接。可是這世界上有比錢更讓人鐵了心的理由，就是「恨」。小布對裘莉已經是痛恨至極，認為裘莉在離婚戰中的每一個動作，都只為了打擊他，對他充滿惡意，尤其近來兩人的子女們先後公開放棄父姓、與他切割，唯一還沒有如此大動作的親兒子納克斯，又被裘莉像炫耀似的帶去參加奧斯卡特別獎頒獎晚宴，小布看了就覺得刺眼。雖然超過3000萬美元的片酬真的很令人心動，一聽到是跟裘莉合演，他很確定不會接受。倒是對於裘莉來說，這筆大錢不賺真的很可惜，八卦刊物都稱她即將陷入經濟危機，由於離婚戰打太久，她要支付的律師費用太龐大，加上她執意要把所有孩子綁在身邊，他們每一個都是從小養尊處優慣了，花費自然少不了，因此她還被傳連珍藏的名車、華服、珠寶都要拿出來賣，以後也可能無法按照自己的心意接片，有大錢能賺就得接受，她的選擇權沒有小布大。只是這部片要是小布不想接，裘莉就算願意，也拿不到原定的高價。也有人覺得丹尼羅斯納這招很高，因為布裘擺明了不可能再見面，更遑論再合演，而他的新片還沒開拍就先靠這話題受到矚目，已收到宣傳之效。布裘之間的惡劣關係要到何時、靠什麼樣的機緣才能化解？大家也都在等著瞧。