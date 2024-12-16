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地緣政治及川普回歸白宮使全球金融市場充滿混亂，展望2025年，國泰投信看好台股續強，AI產業仍處起漲階段，後續還有很大的發展空間，且台灣在AI產業鏈受惠力度強勁，再者，川普在前次執政期間，接連對中國採取關稅及科技封鎖政策，促使全球供應鏈重組，也促成後續台美晶片供應鏈密切合作的可能，因此樂觀看待台股發展，可善用新一代聚焦AI和半導體績優股及金融股等投資標的，掌握產業輪漲機會。台股年底前高檔震盪，上週五（13日）收盤勉強守住2萬3千點關卡防線。針對明（2025）年台股展望，國泰投信董事長張錫指出，台灣具有科技業聚落優勢，占有業界領先地位，明年台股將續強，縱使近期出現雜音，但長期來看還是整體向上。張錫分析，「AI」仍舊是年度投資關鍵字，整體產業循環仍處在起漲階段，後續還有很大的發展空間。事實上，比起過去PC、手機當紅時代，其實台灣在AI產業鏈受惠力度更強勁，他表明看好台股發展、不預設高點，投資人可樂觀看待，善用新一代聚焦AI和半導體績優股及金融股等投資標的，較能掌握產業輪漲機會。美國總統當選人川普將於明年1月再度重返白宮，國泰投信投資長鄭立誠提到，過去川普接連對中國採取關稅及科技封鎖政策，促使全球供應鏈重組，也讓台灣有機會在產業中卡位，進一步鞏固台灣在半導體、電子零組件等高科技領域中的地位，也促成後續台美晶片供應鏈密切合作的可能。國泰投信表示，台灣高股息企業極具投資潛力，隨著今明兩年企業獲利預計呈現雙位數成長，企業在營運面及獲利面雙雙穩健的前提下，將有望持續配發股息、同時兼具填息的能力。投資人善用主動式基金也能積極布局台股上漲契機，掌握明年大盤成長行情。