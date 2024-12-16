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▲▼《絕命終結站6》今年3月開拍。（圖／IMDb、Craig Perry X）

▲《絕命終結站6》雙導演查克利普夫斯基（右）、亞當斯坦。（圖／IMDb）

▲《絕命終結站》首集就小兵立大功，全球締造1.12億美元（約36億新台幣）高票房。（圖／IMDb）

經典驚悚片《絕命終結站》系列以死神索命為主軸，小成本、大收益讓好萊塢不願讓此IP「終結」，每隔一段時間便推出續集，相隔14年，華納兄弟影業日前宣布全新第6集《絕命終結站：血脈》（暫譯，Final Destination：Bloodlines）定檔2025年5月16日在北美上映，讓影迷相當欣喜。《絕命終結站》從2000年推出第一集即驚豔影壇，劇情探討多數人不敢面對的死亡議題，尤其是意外事故，且採寫實手法拍攝，讓觀眾又愛又怕，至今已經推出5集，該系列以低成本、高票房為特色，前5集在全球的總票房共收穫6.57億美元（約210億新台幣）。據外媒披露，《絕命終結站》第六集片名副標題為「Bloodlines（血脈）」，該系列的製片人奎格派瑞（Craig Perry）今年3月宣布開拍，目前已經殺青，正在後製階段，預定明年5月16日在北美先行上映，同步發行IMAX版本，台灣檔期未定，而2025年也剛好為該系列問世25周年，別具意義。《絕命終結站：血脈》由查克利普夫斯基（Zach Lipovsky）、亞當斯坦（Adam B. Stein）導演雙人組執導筒，《蜘蛛人：無家日》導演強華茲（Jon Watts）、《驚聲尖叫》系列編劇蓋伊布西克（Guy Busick）、《我還存活著》編劇洛瑞埃文斯泰勒（Lori Evans Taylor）聯手撰寫劇本，並按慣例啟用新演員。本集的劇情為一群年輕的醫護急救人員，在逃離一起重大死傷災難後，被死神盯上，一一於無法逆料的事故中喪生。