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韓國國會在14日以204票贊成、85票反對，通過尹錫悅彈劾案。韓國「12.3緊急戒嚴事件」合作偵查本部表示，16日將向總統辦公室發送「到案要求書」，傳喚尹錫悅到案。根據韓聯社報導，戒嚴事件合作偵查本部由韓國警察國家偵查本部、高級公職人員犯罪調查處（公調處）、國防部調查本部組成，負責進行調查尹錫悅在3日宣布戒嚴後，造成「12.3緊急戒嚴事件」。據悉，合作偵查本部計畫要求尹錫悅18日上午10時前往政府果川辦公大樓的公調處辦公樓，以涉嫌發動內亂和濫用職權的犯罪嫌疑人身份到案接受調查。據了解，以公調處檢察官名義編制的到案要求書明文指控尹錫悅為內亂頭目及濫用職權妨礙權利行使。合作偵查本部計畫派人直接將到案要求書送至總統室總務秘書官室。先前，警察廳國家偵查本部已將調查中的部分戒嚴案移交公調處。據悉，此舉或考慮到若尹錫悅無正當理由不斷拒絕到案時，可通過拘留令強制其到案的方法。據現規定，警方只能向檢察官申請拘留令或逮捕令。警方或認為，透過正在展開合作的公調處提請拘留更為合適。尹錫悅3日深夜無預警宣布戒嚴，14日遭彈劾後立即停職。檢方特別偵查本部原先於11日要求尹錫悅當天上午10時接受傳喚調查，但尹錫悅以未完成律師聘任為由而拒絕到案。檢方將再傳喚尹錫悅以調查他短暫實施戒嚴一事。