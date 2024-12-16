上週末影響的冷氣團雖然減弱，但今（16）日受輻射冷卻影響，中部地區體感依舊偏冷，中央氣象署發布「低溫特報」，提醒竹苗、中彰投等地，今晚至明（17）日清晨要留意10度以下低溫，民眾務必注意保暖，尤其早出晚歸的族群。
⚠️低溫特報
📍影響時間：16日晚上至17日上午
🟡黃色燈號：新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣
中央氣象署預報員謝佩芸提醒，明天清晨各地低溫普遍12至16度，白天是一波回溫小空檔，北台灣有機會來到20度，中南部也有24至26度，明晚上大陸冷氣團南下，預計影響到週四清晨。
週四至週五冷氣團減弱回溫後，週六會有一波強度更強的冷空氣，實際影響還有待觀察，但氣溫預估有機會比這週末還要低，10度以下的極端低溫也會持續出現，且環境比較濕，北部、東半部的降雨會變多，下週末的天氣將會是一大考驗，氣象署持續觀察。
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📍影響時間：16日晚上至17日上午
🟡黃色燈號：新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣
中央氣象署預報員謝佩芸提醒，明天清晨各地低溫普遍12至16度，白天是一波回溫小空檔，北台灣有機會來到20度，中南部也有24至26度，明晚上大陸冷氣團南下，預計影響到週四清晨。
週四至週五冷氣團減弱回溫後，週六會有一波強度更強的冷空氣，實際影響還有待觀察，但氣溫預估有機會比這週末還要低，10度以下的極端低溫也會持續出現，且環境比較濕，北部、東半部的降雨會變多，下週末的天氣將會是一大考驗，氣象署持續觀察。