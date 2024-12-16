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▲台中市林姓融資業者與詐騙集團合作，誆騙被害人抵押房地產，20多人受害，詐騙房產高達3億元，檢警發動5波行動，帶回林男等涉案20人。（圖／警方提供）

刑事局詐欺犯罪防制中心情資研析小組，分析假投資案件，今年4月間，發現有20多名被害人遭假交友、假檢警手法詐騙損失逾1億元，警方還發現該詐騙集團，會先調查被害人名下是否有房地產，若有不動產，就會轉介給林姓男子經營的「順翊融資公司」貸款，榨乾被害人，初估詐騙房產逾3億元，而且嫌犯平日還以賓士車代步。檢警將涉案林姓男子等20人帶回偵訊，查扣嫌犯2處價值2千萬的房產、賓士車以及帳戶內759餘萬元。本案由刑事局中打六隊，報請台中地檢署檢察官謝怡如指揮，與台中市第二、第三、第六、太平分局、台北市文山第二分局等單位共組小組偵辦。於今年5月展開搜索行動，先在台中太平、后里等地，查獲陳姓車手等10人，後續在6月至11月間，再執行4波搜索行動，搜索融資公司、地政士事務所及金主代理人，拘提林姓業者（32歲）、蘇姓地政士（47歲）等人，一共帶回涉案20人。調查發現，林姓男子成立融資公司與詐騙集團合作，以假交友、假檢警方式，誆騙20多人抵押房地產，林男則從中抽取6％至15％手續費，被害人抵押的不動產金額達3億多元；林男和詐騙集團分工，由配合的地政士從中協助，明知借款人為詐欺被害人，仍配合完成貸款，收取被害人貸款金額高額服務費，自2022年起迄今，被害金額逾3億元，被害人數逾20人，其中一名被害人抵押房地產，被騙1600萬元，屬於被害人單筆詐騙金額最高。檢警初估不法所得達4500萬元，檢警5波行動帶回林男等20人，檢方聲押林男等4人獲准、1人因另案發監執行。同案查扣涉案人帳戶存款759萬餘元、2筆市價2000萬元房地產、市價388萬元的賓士車GLE 53 AMG、手機、電腦、點鈔機、地政士代辦借貸契約、貸款契約書、地籍謄本、融資公司、地政士事務所電磁紀錄等贓證物。