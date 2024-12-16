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▲織織宣布自己懷孕消息，但未提起爸爸是誰，讓粉絲相當好奇、關心。（圖／織織IG）

▲賴賴10月10日才貼出織織照片，表示這是他們的紀念日。（圖／賴賴IG）

知名圖文作家「賴賴&織織」過去是交往近17年的情侶，但兩人在去年2月宣布分手，織織重拾課業到宿霧遊學，昨（15）日更拋出懷孕震撼彈，讓不少網友都好奇孩子的父親是誰。而織織的前男友賴賴今年10月則貼出織織的寫真照，疑似忘不掉前任，引起網友熱議；當時還有人要賴賴不要再去打擾織織，賴賴則在留言區回擊酸民：「講話難聽的一律封鎖，反正我沒什麼好失去的」。織織昨日突然公布自己懷孕的消息引發討論，她和賴賴的舊情也再度掀起熱議。兩人過去交往長達16年多的時間，織織更為了賴賴拋下美國的課業來台，一同展開靠畫畫為生的日子，後來他們因網路漫畫、貼圖爆紅，這段感情卻無疾而終。之後織織開始連載短篇漫畫《六千天練愛的日子》，也在8.9萬粉絲追蹤的IG提到，自己到宿霧遊學，短暫就讀語言學校。織織說這本來就是她的人生願望清單之一，被網友問到之前不是就在國外念書嗎？為什麼還需要念語言學校時，織織回應：「當作去了一個小度假兼體驗的概念」，她也開心分享心得：「在不是學生的年紀，再回味一次無憂無慮的學生生活短學生生活真的很幸福啊」，可見已經走出情傷，甚至有了下一段戀情和愛的結晶。反觀前男友賴賴，似乎還忘不掉織織，他今年10月10日還在IG貼出多張過去為織織拍攝的寫真照，表示如果兩人還在一起，這已經是第18周年了。網友看了則紛紛留言，希望賴賴多往前看，「她已經逐漸放下了，你呢？該往新的道路走下去了吧」、「最美的愛情回憶裡待續，還是得向前走」。不過也有不少人認為賴賴不該再打擾織織，賴賴見狀直接在留言區開嗆酸民：「謝謝，我只是貼自己的攝影作品，我知道自己在做什麼，這裡只會有祝福沒有別的，講話難聽的一律封鎖，反正我沒什麼好失去的」。而目前根據賴賴更新的動態，他似乎還沒有新的交往對象，畫畫的頻率也變少，但IG介紹仍標示自己是藝術家，目前還有4.6萬粉絲追蹤。