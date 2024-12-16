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今年中職自由市場隨著朱育賢加盟味全龍，陳韻文5年長約續留統一獅後，目前市場上最受矚目的自由球員，就是中信兄弟的「雙子」詹子賢與陳子豪，其中陳子豪受到各隊的積極爭取，除了統一獅外，中職其餘五隊都開出合約搶人，其中4隊都開出6年以上的大約，讓陳子豪動向格外引人注目。根據目前的消息，富邦悍將、樂天桃猿、味全龍、台鋼雄鷹都開出超過6年以上，總值達到中職史上第二的合約，想要網羅陳子豪，陳子豪目前將談約的相關事宜，交給經紀公司秉初處理，經紀公司也透露目前已將合約內容整理給陳子豪過目，接下來將會選擇前往哪一隊，再由經紀公司做一步洽談，最快本週就會有答案。陳子豪今年月薪達到60萬，外界也預期陳子豪新合約總額將上看6000萬，對於中信兄弟來說，要留住陳子豪難度提高不少，若如外界傳言，爭取陳子豪的5隊中，只有中信兄弟沒有開出6年以上合約，對於陳子豪續披「黃金戰袍」的意願，或許就沒那麼大。詹子賢的部分，傳台鋼雄鷹開出5年平均月薪80萬以上的合約搶人，而中信兄弟若想在「雙子」中留下其中一位，目前看來詹子賢的機會較大，但面對台鋼雄鷹開出的優渥條件，中信兄弟也勢必要加碼跟進，就看中信兄弟球團如何評估。另一方面球迷關心的是，若陳子豪轉隊的話，新球隊是否能夠沿用他的招牌「炸裂」應援曲，依陳俊秀加盟中信兄弟時的狀態來看，能否沿用應援曲，要由後援團隊向原球隊洽談，陳子豪的炸裂應援曲在近年從中職紅到日本，連日本高中棒球隊都在用，如此高熱度的應援曲，相信新球隊也會全力爭取版權。