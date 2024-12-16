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▲織織（左）當年為了賴賴（右）放棄在美國的學業，兩人的愛情故事還被拍成10分鐘的微電影。（圖／賴賴、織織IG）

▲織織去年2月突然宣布與賴賴分手，令大批粉絲超錯愕。（圖／織織IG）

▲織織全文未提孩子父親，讓外界相當好奇寶寶的爸爸是誰。（圖／織織IG）

知名網路插畫家情侶「賴賴＆織織」愛情長跑近17年，怎料兩人去年2月無預警宣布分手，令粉絲相當錯愕。昨（15）日織織突在IG曬出超音波照，宣布懷孕喜訊，貼文曝光後瞬間湧入大批粉絲按讚送上祝福。事實上，織織當年為愛放棄美國學業回台灣和賴賴同居，兩人的戀愛故事也造成轟動，甚至還被成微電影。被粉絲稱為「神仙眷侶」的織織與賴賴2002年透過網路認識，由於兩人都有美術背景因此一拍即合展開熱戀，當時18歲的織織原本在美國芝加哥藝術學院唸大學，她不顧家人反對，為愛放棄在美國的學業，回台和賴賴同居。賴賴更把織織為他私奔來台的故事寫成文章《一萬兩千零八公里的私奔》，甚至吸引醫美品牌出資百萬把這段浪漫經歷拍成10分鐘的微電影《漫畫女孩的小確幸》，許多粉絲看了都相當感動。兩人從部落格時期就一起發表圖文創作，在網路上擁有大批粉絲追蹤，臉書粉絲專頁也擁有43萬粉絲。怎料去年2月卻突然傳出2人決定分手，織織也在IG上發文證實，「我跟賴賴在月初已經決定分手，回到朋友的關係，很感謝一起共同走過的時光，也再次謝謝讀者們的支持。今後會以朋友的身份（分）祝福彼此，各自安好」，消息曝光後令大批粉絲感到十分惋惜。而織織昨日無預警在IG曬出超音波照，宣布懷孕喜訊，消息曝光後令大批粉絲超驚喜，紛紛留言獻上祝福。然而她自從與賴賴分手後，沒有再公布新的戀情，因此不少人也在留言區表示：「我以為她單身」、「好奇爸爸是誰？」