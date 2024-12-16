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▲今年季中，樂天桃猿早早與朱育賢洽談延長合約，但雙方價格始終存在落差，即便在球隊高層強力宣示要留人下，還是留不住這個主力砲手，戰力再度受損。（圖／記者葉政勳攝）

▲台鋼雄鷹無疑已成為自由球員市場上的價格定價者。對於戰力與球星的渴望，明年的自由球員市場，可能又將看到台鋼雄鷹持續推升球員身價，創造球員流動的可能。（圖／中信兄弟提供）

中華職棒今年在各隊大巨蛋熱潮的帶動下，票房收入大幅成長，加上今年世界12強賽國家隊奪冠，明年票房再開紅盤是各球隊可預期結果。因此在收入增加下，帶動自由球員市場球員身價提高，朱育賢先以4年4800萬的複數年合約轉戰味全龍；陳子豪、詹子賢更分別獲得6年以上與5年長約，整體合約總值超乎許多球隊預期。去年球季結束後，樂天桃猿未能留下陳俊秀，讓陳俊秀以3年合約總值3000萬元轉戰中信兄弟，陳俊秀也成為今年中信兄弟奪冠的功臣之一。今年季中，樂天桃猿早早與朱育賢洽談延長合約，但雙方價格始終存在落差，即便在球隊高層強力宣示要留人下，還是留不住這個主力砲手，戰力再度受損。綜觀這2年與陳俊秀、朱育賢的談約過程，樂天桃猿始終在後面苦苦追價，最終開出的合約價格與轉隊價格，似乎都沒有太大落差，可是仍留不住人，與其說是「客家精神」，不如說是錯估自由球員市場價格，縱使最終有準備預算、有開出類似合約，但在進度始終落後，比不上其他球隊積極，2年都讓球員轉隊。其實季中開始與朱育賢洽談延長合約，就是不願再看到砲手轉隊情況發生。然而朱育賢畢竟算是聯盟頂級砲手之一，又能穩定的健康出賽、可守一壘與左外2個位置，樂天桃猿一開始只提出2年月薪持平的75萬複數年合約，與朱育賢所期待的有落差，這也促使朱育賢聘請經紀公司，希望能獲得合理身價。或許樂天桃猿對於朱育賢的成績能否維持在頂峰有疑慮，因此對於合約內容始終未能超前其他球隊，甚至在談約過程不順時，考慮其他外部補強人選，轉而改洽談詹子賢，但在爭取詹子賢未果後，才回頭來追朱育賢。據了解樂天桃猿所開出的合約，是4年月薪88.5萬、激勵獎金條件為總冠軍與年度MVP。先不論激勵獎金是否為合理程度，但月薪部分其實與味全龍所開差不多，可是味全龍的激勵獎金較為合理，洽談過程與進度又順暢，最終樂天桃猿慢了一步無法如願留人。樂天桃猿未來還會持續面對自由球員市場的留人挑戰，在陳韻文獲得3年月薪80萬的報價、朱育賢獲得4年4800萬的合約、陳子豪可望獲得6年以上長約、詹子賢有5年月薪90萬的報價，接下來的樂天桃猿的林立、黃子鵬，身價只會再更高。若樂天桃猿繼續鴨子划水的續約方式，戰力外流只會再發生，猿迷也只能看著自己選進、養出的國家隊等級球星轉隊，含淚祝福他們未來順利。今年在自由球員市場，台鋼雄鷹是各自由球員母隊的最害怕角色。這次自由球員戰力補強，台鋼雄鷹視為「第3次擴編選秀」，準備好了銀彈想要補強人氣與戰力兼具的球員，統一獅陳韻文、中信兄弟詹子賢，就是他們優先補強球員，甚至在無法網羅陳韻文之後，還持續加價在詹子賢身上，企圖心十足。對本季表現稍微低迷的陳韻文，台鋼雄鷹仍提出3年月薪80萬的報價，還附帶其他合約條件，最長可來到5年合約。主要是今年台鋼雄鷹後防表現不穩定，終結者、佈局投手，甚至7局投手都沒有穩定人選，考量陳韻文的年紀與實績，因此決定對他開出高額合約，可惜無法順利網羅，陳韻文決定留在熟悉的統一獅陣中。網羅陳韻文未果，台鋼雄鷹開始加大爭取詹子賢力道。據傳原本所提出的合約是4年，但根據球界傳言，後續又加碼到5年、月薪最高可達90萬，完全是A級球星價格。台鋼雄鷹認為，球隊外野戰力仍有提升空間，詹子賢即便本季狀態不佳，可是過往成績不錯，又有一定人氣，加上南部地緣，才開出破格合約招手。一邊重金招募，又有固定出賽空間；另外一邊則是老牌人氣球隊、又是熟悉的母隊，因此詹子賢陷入長考，遲遲無法做出決定。母隊中信兄弟也全力留人，除了提供不錯的合約外，領隊劉志威上周亦在洲際棒球場與詹子賢長談，盼他繼續身披黃衫。即便現在尚未確定網羅詹子賢，但台鋼雄鷹無疑已成為自由球員市場上的價格定價者。對於戰力與球星的渴望，明年的自由球員市場，可能又將看到台鋼雄鷹持續推升球員身價，創造球員流動的可能。