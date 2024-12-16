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▲新北市萬里區雙興里一大片土地，被人用空心磚圍出許多圓形區域，中心點種植樹木，或放置巨石，並有疑似有神秘宗教的「佈道」行為。（圖／翻攝新北市議員張錦豪臉書）

▲新北市萬里區雙興里一大片土地，被人用空心磚圍出許多圓形區域，中心點種植樹木，或放置巨石，並有疑似有神秘宗教的「佈道」行為。（圖／翻攝新北市議員張錦豪臉書）

▲新北市萬里區雙興里一大片土地，被人用空心磚圍出許多圓形區域，中心點種植樹木，或放置巨石，並有疑似有神秘宗教的「佈道」行為。（圖／翻攝新北市議員張錦豪臉書）

▲新北市萬里區雙興里一大片土地，被人用空心磚圍出許多圓形區域，中心點種植樹木，或放置巨石，並有疑似有神秘宗教的「佈道」行為。（圖／翻攝新北市議員張錦豪臉書）

新北市萬里區雙興里一大片土地，被人用空心磚圍出許多圓形區域，中心點種植樹木，或放置巨石，並有疑似有神秘宗教的「佈道」行為，由於該區附近有學校，有居民擔憂若是宗教組織在進行儀式會影響到學生，新北市議員張錦豪接到多位在地居民陳情，進而多次前往查看。對此，萬里區長黃雱勉今（16）日指出，農業局已認定非作農業使用，由地政局依法裁罰。張錦豪指出，今年初起，民眾陸續看到萬里大坪國小周邊的土地常有外地人聚集，並從外地運來一顆顆的大石頭，土地被分成多個等分，利用水泥磚砌起像是墳墓的形狀，中間還種上一棵樹，祭祀如猴子、蛇等雕塑品，有些還在巨石上塗金漆，與一般宗教儀式完全不同，甚至還搭建鐵皮建築，假日常有外地人到場舉行特殊儀式，會同新北市政府相關單位前往會勘，經主管機關認定這四筆地目使用不符（農地非農用），將會對行為人進行開罰。據了解，該片土地共分成4個地號，面積超過4000坪，其中兩片為租用，而其中一名土地持有者為「亞特蘭提斯帝國無限公司」負責人，且該區所擺放的石頭、旗幟圖樣，疑與近期網路討論度極高的新興組織「亞特蘭提斯帝國」相仿，在地居民相當困擾，希望這些團體、設施趕快遷出去，還給民眾一個安寧的環境。