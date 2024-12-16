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立法院內政委員會本周由國民黨立委徐欣瑩擔任召委，臨時將今（16）日議程更改為審查《選罷法》罷免票數須高於當選票數一案，對此國民黨團不僅封死所有出入口，更設下層層人牆阻擋綠委入內，最終用3分鐘時間就把《選罷法》修法草案送出委員會。對此資深媒體人黃揚明表示，綠委昨打卡抗爭徒勞無功，而國民黨看似很順利提高罷免門檻，但該案民眾黨目前並不支持，若未來在院會投下反對票，「一樣會是徒勞無功」。對於國民黨阻擋綠委在會議室外頭，召開「閉門會議』以3分鐘將《選罷法》修法草案送出委員會。黃揚明表示，昨晚9時許，民進黨立委黃捷等人齊聚立法院紅樓2樓的內政委員會會議室前拍短影音、合照，留言稱「捍衛人民罷免權，絕不退讓！」黃揚明表示，結果國民黨立委徐巧芯昨晚10時許到紅樓2樓，民進黨立委們已經離開，於是就搬了床到門口睡，讓民進黨立委的打卡抗爭徒勞無功。黃揚明說，國民黨今天看似很順利地把提高罷免門檻修法從內政委員會送出，但因這提案目前民眾黨並不支持，因此若未來在院會中民眾黨決定投下反對票，則一樣會是徒勞無功。更引用暢銷電影《那些年，我們一起追的女孩》名言，「人生本來就有很多事是徒勞無功的啊！」