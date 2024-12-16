火腿鬥士交流賽票價出爐！日本職棒北海道日本火腿鬥士隊，將在2025年的春季首度舉辦海外交流賽，首戰會在3月來到台北大巨蛋舉行兩日賽程，分別對戰中華職棒中信兄弟與統一7-ELEVEn獅。今（16）日在台灣舉辦賽前記者會，特別邀請到火腿鬥士隊強打清宮幸太郎來台，以及中信兄弟的王威晨、統一獅的林安可到場出席，並公布售票資訊，賽事門票將於25日全面啟售，而最貴的門票區間則要價4680元。
繼巨人交流賽後 火腿鬥士登陸巨蛋
今年3月初，日職的讀賣巨人來台舉辦成軍90週年交流賽，並將地點選在大巨蛋，首日對上中信兄弟之戰票房達到滿員的3萬7,890人，當時一舉成為台灣棒球史上最多觀眾的比賽紀錄。而火腿鬥士隊也趁著大巨蛋熱潮，在9月宣布，將來到台北進行「北海道日本火腿鬥士隊2025臺灣交流試合」，比賽時間為2025年3月1日與3月2日，對手則為兄弟以及統一。
主辦方的設計誠意滿滿，售票記者會以船隻在海面航行作為主題，中心的三隻船上，分別掛著火腿鬥士、中信兄弟和統一獅的隊徽，象徵著飄洋過海來到台灣進行交流賽。值得一提的是，統一獅王牌土投「金孫」古林睿煬，已經和火腿鬥士隊簽訂合約，屆時是否會披上火腿戰袍參加交流賽，也是球迷關注的一大重點之一。
根據賽事方公布資訊，3月1日、2日兩天比賽都在下午2點開打，在24日中午12點將先開放中信卡友限量購，接著在12月25日中午全面開售。票價部分最高票價為「ONE BALL特等席」的4,680元，位在B1樓層的內野前排，而最便宜的票價為外野一般區以及內野L5的680元。此外，購買ONE BALL特等席的觀眾，將能免費獲紀念球衣。
📌北海道日本火腿鬥士售票資訊：
我是廣告 請繼續往下閱讀
今年3月初，日職的讀賣巨人來台舉辦成軍90週年交流賽，並將地點選在大巨蛋，首日對上中信兄弟之戰票房達到滿員的3萬7,890人，當時一舉成為台灣棒球史上最多觀眾的比賽紀錄。而火腿鬥士隊也趁著大巨蛋熱潮，在9月宣布，將來到台北進行「北海道日本火腿鬥士隊2025臺灣交流試合」，比賽時間為2025年3月1日與3月2日，對手則為兄弟以及統一。
主辦方的設計誠意滿滿，售票記者會以船隻在海面航行作為主題，中心的三隻船上，分別掛著火腿鬥士、中信兄弟和統一獅的隊徽，象徵著飄洋過海來到台灣進行交流賽。值得一提的是，統一獅王牌土投「金孫」古林睿煬，已經和火腿鬥士隊簽訂合約，屆時是否會披上火腿戰袍參加交流賽，也是球迷關注的一大重點之一。
根據賽事方公布資訊，3月1日、2日兩天比賽都在下午2點開打，在24日中午12點將先開放中信卡友限量購，接著在12月25日中午全面開售。票價部分最高票價為「ONE BALL特等席」的4,680元，位在B1樓層的內野前排，而最便宜的票價為外野一般區以及內野L5的680元。此外，購買ONE BALL特等席的觀眾，將能免費獲紀念球衣。
📌北海道日本火腿鬥士售票資訊：