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▲ 日本職棒北海道日本火腿鬥士隊，將在2025年的春季首度舉辦海外交流賽，宣告首戰將在3月來到臺灣的台北大巨蛋舉行兩日賽程，分別對戰中華職棒中信兄弟與統一7-ELEVEn獅，今（16）日在台北舉辦售票記者會。（圖／悍創行銷提供）

▲ 日本職棒北海道日本火腿鬥士隊，將在2025年的春季首度舉辦海外交流賽，宣告首戰將在3月來到臺灣的台北大巨蛋舉行兩日賽程。（圖／悍創行銷提供）

▲ 日本職棒北海道日本火腿鬥士隊，將在2025年的春季首度舉辦海外交流賽，宣告首戰將在3月來到臺灣的台北大巨蛋舉行兩日賽程，分別對戰中華職棒中信兄弟與統一7-ELEVEn獅，圖為賽事完整票價資訊（圖／悍創行銷提供）

火腿鬥士交流賽票價出爐！日本職棒北海道日本火腿鬥士隊，將在2025年的春季首度舉辦海外交流賽，首戰會在3月來到台北大巨蛋舉行兩日賽程，分別對戰中華職棒中信兄弟與統一7-ELEVEn獅。今年3月初，日職的讀賣巨人來台舉辦成軍90週年交流賽，並將地點選在大巨蛋，首日對上中信兄弟之戰票房達到滿員的3萬7,890人，當時一舉成為台灣棒球史上最多觀眾的比賽紀錄。主辦方的設計誠意滿滿，售票記者會以船隻在海面航行作為主題，中心的三隻船上，分別掛著火腿鬥士、中信兄弟和統一獅的隊徽，象徵著飄洋過海來到台灣進行交流賽。