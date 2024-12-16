中華隊在今年世界棒球12強賽奪冠，郭俊麟在本屆賽會表現亮眼，場下在社交平台上用幽默的風格和球迷互動，讓他受到球迷喜愛，但昨（15）日郭俊麟卻罕見動怒，他在Threads發出一張截圖，圖中能看到一名粉絲，不斷透過IG的通話功能打電話給郭俊麟，令他相當困擾。

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球迷不斷打電話　郭俊麟罕見動怒發文

郭俊麟昨日在Threads發布一張截圖，從截圖中可以看到一名粉絲不斷利用IG的通話功能打給他，雖郭俊麟已經不讀不回，但從圖片中仍可看到粉絲至少打了5次電話給他，令郭俊麟感到相當困擾，選擇在社群平台發文表示：「可以不要一直打嗎？」

郭俊麟也表示，不想要公開該名粉絲的名字，如果要傳訊息鼓勵或是謾罵都可以，但一直打電話已經造成自己的困擾，目前該篇文章已被刪除，但在刪文前，有一名網友在留言處道歉，但不知道是否就是該名粉絲。

幽默風格加招牌笑容　郭俊麟12強吸粉無數

郭俊麟在本次12強賽繳出優異表現，場下的幽默也吸引不少球迷喜愛，例如在進場時都會戴著莊昕諺的眼鏡，在Threads也會發和陳冠宇的互動，加上他的招牌笑容，和「666」手勢，都成為本屆12強賽的另類焦點。

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