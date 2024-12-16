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XREX集團首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧，因被人檢舉洩密，遭到台中地檢署檢察官約談，今年12月4日，偵訊結束後，陳梅慧和男友一同搭乘UBER北返時，在國道77.7公里處，遭到後車追撞，當場不治身亡，也因為過多巧合，引發網友「陰謀論」。新竹地檢署經過近2週的調查，今（16）日依過失致死起訴肇事的徐姓駕駛。起訴書指出，徐男11月30日在Line群組接獲派車任務，預計4日凌晨從台中接了李姓夫妻北上，要前往桃園機場搭機飛至日本旅遊；車辨系統顯示徐男的車，於4日0時12分50秒出現在臺中市北屯區，李姓夫妻2時0分許上車，上台74線快速道路，2時11分許（ETC偵測時間）接國道一號高速公路北上大雅交流道前往桃園機場。4日1時37分，陳梅慧接受檢察官複訊結束離開中檢時，由在偵查庭外等候之XREX交易所劉姓員工，於1時40分許以行動電話透過叫車軟體UBER APP使用UBER叫車服務，載送黃耀文、陳梅慧及謝姓男友分別北上返家，2時8分許（ETC偵測時間）上大雅交流道往北行駛。但當時在北上77.7公里處，正因前方車禍發生回堵，陳梅慧的座車在內線最後一台，徐男因塞車時間無法預測，怕耽誤李姓夫妻的航班，未減速慢行，仍以時速約106至108公里之速度疾駛前行，於駛入77.7公里處彎道後，始驚見陳梅慧座車停等於前方，不及煞車而撞擊，發生一連串的推撞事故。檢方指出，徐男觸犯刑法第276條之過失致死罪嫌、同法第284條之過失傷害罪嫌，以一行為而同時致被害人陳梅慧死亡、其餘乘客和駕駛受傷，以一行為而觸犯數罪名，為想像競合犯，請從一重之過失致死罪處斷。另徐男於犯罪後，在有偵查犯罪職責之機關發覺前，即向承辦警員自首，依刑法第62條前段規定，審酌是否減輕其刑。