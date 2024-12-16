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美國股市上週五（13日）漲跌互見，其中費半指數上漲逾3%，台積電ADR上漲近5%，帶動台北股市今（16）日開盤上漲186.73點、來到23207.21點，站回5、10日線，雖然台積電力守紅盤，不過股王、股后遭到空軍狙擊，拖累指數午盤翻黑下跌26.65點或0.12%，來到22993.83點，失守5、10日線。大盤開高走低，中小型股也同步開高走低，櫃買指數跌幅更大，午盤來到相對低點250.82點，下跌4.47點或1.75%。今日午盤個股成交量排行榜前五名：神達、陽明、聯電、亞光、泰金寶-DR；午盤個股成交值排行榜前五名：台積電、世芯-KY、創意、金像電、鴻海。權值股漲跌互見，權王台積電以1085元開出、上漲20元，不過盤中漲幅稍微收斂，最低來到1075元，午盤則是上漲15元或1.41%，來到1080元；鴻海則是開高走低，以188元開出、上漲1.5元，不過隨後遭到空方狙擊跳水翻黑，午盤來到最低價182元，下跌4.5元或2.41%；聯發科也同步開高走低，以1435元開出、上漲25元，盤中翻黑走低，午盤下跌20元或1.42%，來到1390元。同樣壓盤的還有高價股，股王衝高拉回，早盤一度站回4000元關卡，不過隨後遭到賣壓襲擊，盤中最低來到3725元，午盤下跌110元或2.85%，來到3755元；股后力旺也同步衝高拉回，盤中最高來到3380元，隨後走低翻黑，午盤下跌50元或1.53%，來到3225元。