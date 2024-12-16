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▲雪羊終於迎來雙胞胎女兒出生，他透露抱著剛出生的寶寶時，激動到眼眶泛淚。（圖／翻攝自雪羊臉書粉專）

知名登山部落客身兼攝影師、作家的「雪羊」，在臉書上擁有15萬名粉絲，他昨（15）日突然在臉書宣布「我的人生在12／14劃下了句點」，嚇壞不少網友，隨後他才發表喜訊，原來是迎來雙胞胎女兒的出生，正式升格為「雙寶羊爸爸」，網友們也感染到幸福氛圍，紛紛開心地獻上祝福：「太恭喜啦！雙寶等於雙倍幸福！」雪羊昨日在臉書粉專寫下「我的人生在12／14劃下了句點」，緊接著宣布喜訊：原來是雪羊終於迎來雙胞胎女兒出生，他透露抱著剛出生的寶寶時，激動到眼眶泛淚，「真是生命最魔幻而感人的一刻。」雪羊感性向女兒告白，感謝她們來到這個世界，進入到夫妻倆的生命中，也向陪伴自己近10年的粉絲朋友們道謝，「看著我從年輕氣盛嘴爆四方不公不義的山岳憤青，一直到如今深度參與一部電影、一檔節目，並擁有兩本登上暢銷榜著作的山岳攝影師／作家。」雪羊表示，未來會遇到什麼樣的冒險機會仍是未知，有了孩子之後也無法再如往日般自由，因為「生了，就要好好帶，而不是塞給別人帶」是他的夢想，不過「把山裡的故事，帶回人間」這個初衷，他會堅定地繼續走下去，最後，雪羊轉換成二寶爸的身分再次宣告：「世界很大，山，很美。我希望你們，都能因為冒險，而活在自己的夢想之中。少年雪羊，下台一鞠躬，羊爸爸，請多指教。」並附上在產房抱著雙胞胎女兒的幸福模樣。貼文一出，網友們紛紛留言送上祝福，「恭喜，一入手馬上成為女兒富翁」、「恭喜狂賀，以後要叫雪羊爸爸了」、「歡迎兩位小公主降臨人間」、「恭喜雪羊跟夫人！古錐的雙胞胎姐妹花」。