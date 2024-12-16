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▲M1A2T戰車實施下板作業。（圖／軍聞社提供）

▲首批M1A2T戰車包著帆布運抵裝訓部。（圖／記者呂炯昌攝，2024,12,16）

▲ 陸軍司令部表示，M1A2T戰車擁有火力大、防護強、指通佳及機動快等特點。（陸軍司令部提供）

為了縮短與共軍主力戰車之間的性能差距，國軍以「銳捷專案」編列403億台幣向美國採購108輛M1A2T型主力戰車，昨天運抵台北港，並在今天凌晨2時至5時間，透過民間大型拖板車全數轉運至位於新竹湖口的裝訓部，並出動警方、憲兵交管；此外，也包含另外4輛M88A2裝甲救濟車。車輛到港前已經吸引許多軍事迷在港區周邊道路圍觀，想拍攝國軍睽違30年再度引進新戰車的畫面。不過，軍方沿路保密到家，將拖板車上的M1A2T戰車都包上帆布。直到運抵湖口裝訓部才拆開帆布。國軍現役CM11與M60A3 TTS戰車屬於1980年代技術產品，採鑄造砲塔，且欠缺現代戰車配備的複合式裝甲，戰車105公厘主砲火力也落後於周邊國家，穿透力也不如共軍戰車125公厘主砲，面對共軍新一代戰車落後不只一個世代，因此國軍以「銳捷專案」編列403億台幣向美國採購108輛M1A2T型主力戰車，未來將全數部署於北部六軍團，用於防衛首都。M1A2配備120公厘口徑滑膛砲、車身複合式裝甲防護力強，配備戰場指管系統，1500匹馬力燃氣渦輪引擎、最高時速67公里，經歷過兩次伊拉克戰爭與烏克蘭戰爭，戰力與德國豹二戰車堪稱「地表最強」。國軍採購的M1A2戰車稱為M1A2T，T為英文「Taiwan」的意思，車型延伸自M1A2 SEPv3規格，主要升級為防護和動力/電力系統，車頂配有CROWS-LP低姿態遙控武器站，但未選購以色列製戰利品主動防禦系統（Trophy Active Protection System ，簡稱Trophy APS）主動防禦系統。