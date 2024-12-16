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立法院內政委員會今（16）日議程更改為審查《選罷法》「罷免票數須比當選票數多一票」一案，僅用短短3分多鐘，就將爭議法案送出委員會。對此，政治評論員吳靜怡開出第一槍，表示拒絕與國民黨立委葉元之在節目上同台，並表示「這是身為中華民國一份子，能為違法亂政的國會現象做到的抗議！」立法院內政委員會召委徐欣瑩早上9點準時宣布開會，因為綠委被藍委人牆阻擋在外面走廊，徐欣瑩順利展開《選罷法》逐條審查，並宣布第32、43、52、53、67、69、75、90條等條文，都保留協商，成功將爭議法案送出委員會。對此，吳靜怡發文表態，自己絕對不跟葉元之同台，「這是身為中華民國一份子，能為違法亂政的國會現象做到的抗議！」他直言，製作單位可以退通告，畢竟葉元之是前輩，恕自己無法忍受。「忍了，我，就是輸了！」吳靜怡表示，當立法委員的開會資格和投票權益都能被變相沒收，「這麼囂張的國會蠻橫舉動如果都能通融，談何民主？這樣的國家怎麼守護小小人民？太扯了」。