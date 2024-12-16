我是廣告 請繼續往下閱讀

▲游書庭（右）和劉丞不停轉圈圈，險些站不住腳。（圖／艾迪昇傳播提供）

▲劉丞（右）和游書庭在MV中自創逗趣「告白舞」。（圖／艾迪昇傳播提供）

▲游書庭（左）和劉丞MV演出青春無敵的戀愛。（圖／艾迪昇傳播提供）

BL網路短劇《一拍即合》由游書庭、劉丞主演，艾迪昇傳播出資製作，2人更演唱主題曲《愛為你存在》，以及主演MV。拍MV當天，游書庭和劉丞在公園裡轉了數百次圈圈，轉到最後都有點站不住腳，而各種花式轉圈，吸引不少公園裡運動的大叔、阿伯駐足，不知是否被2人的粉紅泡泡感染，圍觀群眾臉上都露出曖昧笑容。人生第一次對嘴拍MV，劉丞苦笑說「太難」，雖然曾拍過其他歌手MV，但當時只需擺出最帥的姿態、最酷的表情即可過關，這回除了一邊跟著歌曲對嘴，同時還得聽從導演指令，做出「深呼吸、感覺看到希望、開心、苦惱」等不同表情，劉丞笑著形容：而游書庭則對刺眼的光線沒轍，面對拍攝聚光的反光板，眼睛一開始難以適應，不自覺瞇起眼睛，後來用意志力才硬撐睜眼3分鐘。為了呈現出甜蜜浪漫、青春洋溢的感覺，MV導演設計各種轉圈圈場景，有獨自對著鏡頭公轉、2人牽手拋轉、跳躍旋轉、加速轉圈，每顆鏡頭一轉起來，就得轉個20、30圈，一邊克制嘔吐感，一邊還得做出燦笑表情，游書庭苦笑：「」2人歡樂又甜蜜的模樣，不只感染工作人員，連在公園運動的伯伯、阿公也被吸引過來，在旁當起吃瓜群眾，還笑著小聲討論：「現在2個男生也可以玩成這樣！」游書庭、劉丞倆應導演要求，在MV中設計20秒的雙人「告白舞」。他倆接獲命令，猛刷網路上各式高點閱舞蹈，花了1小時討論，最後呈現出可愛又逗趣的「告白舞」。而拍攝當天，原本接連數天的陰雨天氣，竟幸運放晴一整天，2人直呼幸運，掛保證要給粉絲一個燈光美、氣氛佳，讓人一看就怦然心動的《愛為你存在》MV。《愛為你存在》於12月16日全面數位上架。