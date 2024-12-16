BL網路短劇《一拍即合》由游書庭
、劉丞主演，艾迪昇傳播出資製作，2人更演唱主題曲《愛為你存在》，以及主演MV 。拍MV當天，游書庭和劉丞在公園裡轉了數百次圈圈， 轉到最後都有點站不住腳，而各種花式轉圈， 吸引不少公園裡運動的大叔、阿伯駐足，不知是否被2人的粉紅泡泡 感染，圍觀群眾臉上都露出曖昧笑容。
MV初體驗太難 劉丞自嘲像機器人
人生第一次對嘴拍MV，劉丞苦笑說「太難」，雖然曾拍過其他歌手
MV，但當時只需擺出最帥的姿態、最酷的表情即可過關， 這回除了一邊跟著歌曲對嘴，同時還得聽從導演指令，做出「 深呼吸、感覺看到希望、開心、苦惱」等不同表情，劉丞笑著形容： 「自己就像機器人一樣，被按個鈕就要做出對應的行動。」 而游書庭則對刺眼的光線沒轍，面對拍攝聚光的反光板， 眼睛一開始難以適應，不自覺瞇起眼睛，後來用意志力才硬撐睜眼3 分鐘。
為了呈現出甜蜜浪漫、青春洋溢的感覺，MV導演設計各種轉圈圈場
景，有獨自對著鏡頭公轉、2人牽手拋轉、跳躍旋轉、加速轉圈， 每顆鏡頭一轉起來，就得轉個20、30圈，一邊克制嘔吐感， 一邊還得做出燦笑表情，游書庭苦笑：「 還好沒硬性規定只能轉同個方向，才能反方向轉， 平衡一下不舒服感覺。」2人歡樂又甜蜜的模樣， 不只感染工作人員，連在公園運動的伯伯、阿公也被吸引過來， 在旁當起吃瓜群眾，還笑著小聲討論：「現在2個男生也可以玩成這 樣！」
游書庭、劉丞倆應導演要求，在MV中設計20秒的雙人「告白舞」
。他倆接獲命令，猛刷網路上各式高點閱舞蹈，花了1小時討論， 最後呈現出可愛又逗趣的「告白舞」。而拍攝當天， 原本接連數天的陰雨天氣，竟幸運放晴一整天，2人直呼幸運， 掛保證要給粉絲一個燈光美、氣氛佳，讓人一看就怦然心動的《 愛為你存在》MV。《愛為你存在》於12月16日全面數位上架。
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人生第一次對嘴拍MV，劉丞苦笑說「太難」，雖然曾拍過其他歌手
為了呈現出甜蜜浪漫、青春洋溢的感覺，MV導演設計各種轉圈圈場
游書庭、劉丞倆應導演要求，在MV中設計20秒的雙人「告白舞」