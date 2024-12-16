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勞動部職安署為督促太陽光電系統業者落實施工安全管理，於今年針對電力設備容量500瓩（KW）以上案件實施勞動監督檢查，並對違反規定業者處以罰鍰及停工處分，初步統計迄10月已對104家維運廠共實施檢查375工地次，計處分40次停工及489萬元罰鍰。另外，經濟部能源署去年修法，要求一定規模以上新建建築必須強制設置屋頂型光電，目前內政部仍在訂定相關規定。然而，若是法律通過，全台灣將會有大量光電案場。對於勞動部職安署要如何擴大因應，他們表示這必須要回歸到檢查量能，可能優先還是先檢查比較大型光電案場，而其餘裝置容量較小的案場則傾向於輔導、勸導。行政院為達成2050淨零排放目標，將太陽光電納入能源轉型關鍵策略之一，但光電相關設備於安裝、使用及維運階段，工作者往往必須於高處及高壓電等高度風險作業，故災害主要類型為墜落、感電。據統計，我國近5年太陽光電相關重大職業災害累計超過20件，且比例有逐年升高之趨勢，故業者除應落實職安法令規定外，另應透過風險辨識、分析及評估加以制定各項防災策略，強化太陽光電設備之設置及維運管理，以確保職場工作安全。職安署表示，將持續協助光電產業完備安全衛生標準化契約及圖說，推動各項安全衛生教育訓練，並呼籲廠商積極防災，及加強太陽能施工作業開口安全防護、督促勞工確實戴用安全帽、設置安全上下設備等安全設施，以降低屋頂設置光電設備作業環境風險，保障工作者工作安全。