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立法院內政委員會今（16）日議程更改為審查《選罷法》「罷免票數須比當選票數多一票」一案，藍委祭出人海戰術，築人牆阻擋綠委進入會議室。過程中，藍綠委數度釀衝突，民進黨立委許智傑指控，國民黨立委邱鎮軍出手打傷他。邱鎮軍直呼，明明是民進黨立委黃捷推自己的手，才導致許智傑受傷。國民黨為了強推《選罷法》「罷免票數須比當選票數多一票」一案，藍委不僅昨晚就在立院防守，凌晨則在內政委員會外走廊設下重重人牆，將綠委隔絕在外，藍委在上午7時許順利進入內政委員會後，並在9點開始會議。僅用短短3分多鐘，就將爭議法案送出委員會，並宣布散會。過程中，藍綠委數度釀衝突，許智傑臉頰也掛彩，他指控，自己遭邱鎮軍「連續壓頭4次」，造成臉頰右眼瞼下方紅腫受傷。黃捷則質疑，「立委開會天經地義，為什麼國民黨可以揮拳打人？」如果沒有媒體鏡頭拍攝，以及黨團出聲制止，邱鎮軍就是要卯足力打人，頭破血流他也不會鬆手。對此，邱鎮軍受訪時解釋，事實明明是黃捷推自己的手，所以手上的戒指才不慎刮到許智傑，但過程中本來就有推擠碰撞，「我並不知道有刮到許智傑，就是在推擠」。