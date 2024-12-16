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▲李多慧到小琉球觀光，身穿短裙在海邊拍照。（圖／李多慧Threads）

▲李多慧去小琉球的前一晚還身穿睡衣現身台南，看起來有被這波冷氣團冷到。（圖／李多慧Threads）

職棒味全龍隊啦啦隊Dragon Beauties的韓籍成員李多慧在台灣人氣超旺，昨（15）日她在Threads發文，分享自己到小琉球遊玩的動態，只見李多慧看到野生海龜超興奮，直呼「我真是幸運女孩」。李多慧還大膽到海邊玩水，潛水衣只穿一半，露出裡面白色小可愛，看起來非常不保暖，讓粉絲看了也訝異直呼：「多慧不冷嗎？」近日冷氣團來襲台灣各地冷颼颼，李多慧卻突然到小琉球觀光，還到海邊玩水，引發關注。只見李多慧抵達小琉球後，身穿短裙及藍色毛衣到海邊拍照，她還興奮地說：「一到小琉球就看到海龜，我真是幸運女孩」。接著，臉書粉專「高雄美食地圖」也分享李多慧在小琉球玩水的美照，她為了拍攝自己的YouTube頻道還特地體驗潛水，換上專業的潛水裝。不過李多慧把上半身潛水裝脫下來時，裡頭只剩一件白色小可愛，看起來非常冷，讓粉絲也不免關心她，「多慧不冷嗎？」、「南部那麼熱的嗎？北部快冷死」、「穿這樣是認真的嗎？今天超冷耶」、「要去潛水變冰塊了嗎？」事實上，李多慧昨日也有貼出自己人在台南的照片，只見她站在南紡購物中心外拍照，身穿可愛毛茸茸睡衣，看起來冷得直發抖，李多慧貼文也寫道：「誰說台灣不冷」，顯然是被台灣低溫嚇到。而小琉球中午的氣溫實際查詢為22-24度左右，李多慧或許是去小琉球避冬，但她為了後續的活動安排沒在小琉球過夜，昨晚就被粉絲直擊搭船回本島了。