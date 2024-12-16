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▲首批M1A2T戰車包著帆布運抵裝訓部。（圖／記者呂炯昌攝，2024,12,16）

▲M1A2T戰車實施下板作業。（圖／軍聞社提供）

▲M1A2T戰車ˋ運輸至裝訓部。（圖／軍聞社提供）

▲首批「地表最強」M1A2T戰車抵台。（圖／取自軍聞社）

▲首批「地表最強」M1A2T戰車抵台。（圖／取自軍聞社）

▲陸軍司令部在官網以圖表比較M1A2T與共軍99式戰車性能。（圖／翻攝自陸軍司令部官網）

為了縮短與共軍主力戰車之間的性能差距，國軍以「銳捷專案」編列403億台幣向美國採購108輛M1A2T型主力戰車，昨天深夜運抵台北港，並在今（16）日凌晨2時至5時間，透過民間大型拖板車全數轉運至位於新竹湖口的裝訓部，並出動警方、憲兵交管。這是國軍自1990年代引進美軍除役的M60A3戰車之後，睽違30年再度引進新戰車。