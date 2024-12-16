為了縮短與共軍主力戰車之間的性能差距，國軍以「銳捷專案」編列403億台幣向美國採購108輛M1A2T型主力戰車，昨天深夜運抵台北港，並在今（16）日凌晨2時至5時間，透過民間大型拖板車全數轉運至位於新竹湖口的裝訓部，並出動警方、憲兵交管。這是國軍自1990年代引進美軍除役的M60A3戰車之後，睽違30年再度引進新戰車。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲首批M1A2T戰車包著帆布運抵裝訓部。（圖／記者呂炯昌攝，2024,12,16）▲M1A2T戰車實施下板作業。（圖／軍聞社提供）▲M1A2T戰車ˋ運輸至裝訓部。（圖／軍聞社提供）▲首批「地表最強」M1A2T戰車抵台。（圖／取自軍聞社）▲首批「地表最強」M1A2T戰車抵台。（圖／取自軍聞社）▲陸軍司令部在官網以圖表比較M1A2T與共軍99式戰車性能。（圖／翻攝自陸軍司令部官網） 首批「地表最強」M1A2T戰車抵台畫面曝光！性能、特點一次看今日軍武／首批「地表最強」M1A2T戰車近日到港 港區禁空拍保密今日軍武／防自殺型無人機攻擊 國軍戰車加裝「防護柵欄」首曝光陸軍2025年形象月曆亮相 宣示接裝海馬斯多管火箭與M1A2T戰車 關鍵字 國軍M1A2T台北港M60A3戰車