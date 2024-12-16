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15日下午2時許，新北市淡水區北新路某民宅內，有3男1女相約烤肉，席間一名曾姓男子（42歲）開口向蔡姓男子（63歲）借錢，不料，遭拒後他竟潑灑汽油點火，導致自己與手部燒燙傷，林姓男子（37歲）全身部分燒燙傷，蔡男則全身身大面積燒燙傷，在加護病房治療後，今（16）日上午仍因傷重不治，全案朝殺人、公共危險罪偵辦，詳細事發經過有待調查。據了解，15日下午，蔡姓男子邀請黃姓女子（31歲）、林男、42歲曾姓鄰居，前往新北市淡水區北新路182巷公寓4樓住處空房內烤肉，席間曾男開口向他借錢遭婉拒，由於開口多次都被拒絕，因此曾、蔡2人爆發嚴重口角，不料，曾男竟持裝有汽油的塑膠瓶朝蔡男身上潑灑並點火，引發火勢。警消獲報到場處理，發現蔡男全身受有大面積燒燙傷、曾男雙手燒燙傷，而林男也受到波及全身部分燒燙傷，立即將傷者送醫搶救，不過經一夜的搶救過後，蔡男仍因傷勢過重，今天上午10時許宣告不治，整起事件一共造成1死2傷，警方目前朝殺人及公危等罪偵辦中，整起事件詳細發生原因，仍待警方後續調查釐清。