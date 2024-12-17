NBA美國職籃2024-25例行賽台灣時間12月17日賽程，共有6場比賽進行，焦點之戰為上午8點30分由克里夫蘭騎士對上布魯克林籃網，騎士近5場比賽拿下4勝1敗，籃網近5場則是僅拿下1勝。《NOWnews今日新聞》也整理「賽程時間、對戰組合、轉播資訊」給讀者。
🏀觀戰重點：騎士交手籃網焦點之戰
📍比賽背景
騎士在近5場比賽拿下4勝1敗，整體狀態依舊維持出色，目前拿下22勝4敗在東區排名第一，籃網今年雖陣容看起來不太理想，但目前仍打出10勝15的戰績，在東區排名第10。
📍數據對比
騎士本季場均得分121.2分％（聯盟排名第2），籃網場均得分則是110.4分％（聯盟排名第20）。
騎士本季投籃命中率為50.3％（排名聯盟第1），籃網本季投籃命中率為46.2％（排名聯盟第16）。
📍雙方關鍵球員
騎士：Donovan Mitchell本季出賽25場 ，場均可以拿下23.6分、4.4助攻、4.8籃板，今年Mitchell成長為騎士的真核心，加上Darius Garland成功扛起二當家的角色，讓騎士今年打出統治級表現。
籃網：Cam Thomas本季成為籃網一哥，出賽17場，場均能夠拿下24.7分、3.2籃板、3.4助攻的數據，無疑讓籃網球迷看到一絲希望，但球隊第三得分點Dennis Schroder在近期被交易至金州勇士，籃網要如何填補Schroder離隊後的火力缺口，值得球迷觀察。
🟡NBA2024-25例行賽第12月12日賽程表：
🟡NBA例行賽直播哪裡看？
2024-2025年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，中華電信MOD用戶則可收看愛爾達體育台，線上直播則有愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
🟡NBA例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台：騎士VS籃網 08:30
愛爾達ELTA.TV：金塊VS國王 11:00
🟡線上收看：
愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass、Line Today。
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📍比賽背景
騎士在近5場比賽拿下4勝1敗，整體狀態依舊維持出色，目前拿下22勝4敗在東區排名第一，籃網今年雖陣容看起來不太理想，但目前仍打出10勝15的戰績，在東區排名第10。
📍數據對比
騎士本季場均得分121.2分％（聯盟排名第2），籃網場均得分則是110.4分％（聯盟排名第20）。
騎士本季投籃命中率為50.3％（排名聯盟第1），籃網本季投籃命中率為46.2％（排名聯盟第16）。
📍雙方關鍵球員
騎士：Donovan Mitchell本季出賽25場 ，場均可以拿下23.6分、4.4助攻、4.8籃板，今年Mitchell成長為騎士的真核心，加上Darius Garland成功扛起二當家的角色，讓騎士今年打出統治級表現。
籃網：Cam Thomas本季成為籃網一哥，出賽17場，場均能夠拿下24.7分、3.2籃板、3.4助攻的數據，無疑讓籃網球迷看到一絲希望，但球隊第三得分點Dennis Schroder在近期被交易至金州勇士，籃網要如何填補Schroder離隊後的火力缺口，值得球迷觀察。
🟡NBA2024-25例行賽第12月12日賽程表：
| MATCHUP
| 時間
|Philadelphia
| @ Charlotte
|8:00 AM
|
|Miami
| @ Detroit
|8:00 AM
|
|Chicago
| @ Toronto
|8:30 AM
|Cleveland
| @ Brooklyn
|8:30 AM
|Denver
| @ Sacramento
|11:00 AM
|Utah
| @ LA
|11:30 AM
2024-2025年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，中華電信MOD用戶則可收看愛爾達體育台，線上直播則有愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
🟡NBA例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台：騎士VS籃網 08:30
愛爾達ELTA.TV：金塊VS國王 11:00
🟡線上收看：
愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass、Line Today。