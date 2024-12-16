我是廣告 請繼續往下閱讀



▲獨派團體「台灣國」在松山機場外抗議上海副市長華源訪團來台。（圖／記者陳明安攝，2024.12.16）





▲新黨成員游智彬痛罵台灣國王八蛋，火速被警拖離。（圖／記者陳明安攝，2024.12.16）



台北－上海雙城論壇登場，上海副市長華源今（16）日下午1時許率71人訪團抵達台北松山機場，並由北市副市長林奕華接機。不過，獨派團體「台灣國」早在場邊舉旗抗議，高喊「台灣中國，一邊一國」；新黨游智彬則不甘示弱、亂入陳抗現場痛罵「台灣國」王八蛋，火速遭警拖離。雙城論壇上海訪團連同先遣人員共計91人，此行預計簽署動物園小貓熊、智慧醫療兩項合作備忘錄。訪團今抵台後，將先前往廣慈博愛園區參訪，晚上至圓山飯店出席台北市長蔣萬安舉辦的晚宴。據了解，今晚晚宴蔣萬安將與華源分別致詞後交換禮物。而今年主論壇明天在晶華酒店登場，主題訂定為「智慧治理、永續未來」，蔣萬安除了將延續去年「兩岸好」的和平主軸之外，也將因應今年情勢強調，兩岸愈緊張、愈需要交流的基調進行致詞。媒體報導，上海團將在明天中午回請北市府人員及藍白兩黨議員，獨漏民進黨。對此，民進黨北市議員林延鳳批評，這顯然就是選擇性的邀請。不過，藍白議員都表示，綠營一向不贊成雙城論壇，何必在意這頓飯。