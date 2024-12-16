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▲金栽經在Rainbow合約到期後沒有續約，反而選擇往戲劇圈發展。（圖／取自金栽經 IG）

南韓女團Rainbow一出道就以全員美腿著稱，2009年就出道的她們近幾年也都一個個結婚，今（16）日傳出外形神似日本演員綾瀨遙的隊長金栽經已在今（2024）年夏天低調舉行婚禮。對此經紀公司證實這個消息，並表示為了保護圈外人老公，因此婚禮以非公開的形式進行，也希望粉絲可以祝福這對佳偶。金栽經的弟弟為南韓搖滾樂團N.Flying的鼓手金宰鉉，姐弟倆都在演藝圈打拚，而金栽經因外表神似綾瀨遙，先前在網路上備受討論。在團體Rainbow合約到期後，她從偶像轉型成演員，陸續演出電視劇《壞爸爸》、《惡魔法官》、《初次見面我愛你》等韓劇。出道多年從未傳出緋聞的金栽經，沒想到在今日傳出早已嫁人的消息，根據韓媒報導，他與圈外男友早就在今年夏天舉行婚禮，不過因為男方是圈外人，因此婚禮只邀請雙方家長與好友到現場祝賀，消息一出讓粉絲驚喜不已，也紛紛送上祝福。對此，金栽經的經紀公司Namoo Actors發表聲明，表示「金栽經遇到了珍貴的緣分，兩人建立深厚的感情，今年夏天在家人的見證下，互相許下百年約定，為了尊重配偶是圈外人，婚禮以非公開的形式進行」。更承諾金栽經作為演員將以好的演技和作品報答大家的喜愛，希望粉絲對開啟人生新篇章的金栽經表示祝賀和溫暖的鼓勵。