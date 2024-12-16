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▲蔡尚樺（右）、艾力克斯（左）一起搭檔主持信驊科技尾牙。（圖／蔡尚樺IG）

▲蔡尚樺聽到動力火車唱歌也在台下跟著搖擺。（圖／蔡尚樺IG）

女星蔡尚樺從主播轉戰娛樂圈，主持《全民星攻略》、《全明星運動會》都有不錯表現，更曾拿下金鐘益智及實境節目主持人獎。昨（15）日蔡尚樺受邀到「股王」信驊科技主持20週年尾牙，搭檔男星艾力克斯。蔡尚樺直言：「看到股王的股價真的是驚呆啦，一張股票近400萬，公司市值2千億超猛的」，她也開玩笑喊話董事長：「主持費可以直接配一張股票嗎？」讓粉絲笑翻。蔡尚樺昨日在社群發文，分享她和艾力克斯到信驊科技主持尾牙的心得，蔡尚樺驚訝地說，自己看到股王的股價真的有被嚇到，一張要400萬元，公司市值上看2千億，確實很驚人。蔡尚樺也透露：「難怪董事長超級阿莎力，尾牙不用抽獎，直接每個員工發6萬大紅包人人有獎」，她更開玩笑問道：「主持費可以直接配一張股票嗎？」而蔡尚樺為了尾牙主持，造型上也不敢馬虎，只見她身穿一件黑色平口禮服，搭配白色蓬蓬袖，一頭柔順秀髮散落肩上，看起來十分有氣質。艾力克斯則同樣以黑白兩色為主題，身穿白色西裝外套配上黑色蝴蝶結領帶，看起來也是帥氣逼人。同場表演來賓則是出道27年的資深團體「動力火車」，蔡尚樺分享自己自己在台下聽〈忠孝東路走九遍〉的片段，只見她陶醉其中還跟著音樂一起搖擺，看起來心情很不錯。粉絲看了也紛紛留言，「最好的公司+最棒的主持人」、「禮服超級美」、「尚樺要發大財了」、「艾力克斯的顏值也讓我驚呆了，怎麼比我小時候看電視的樣子還年輕！」