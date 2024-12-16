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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭羈押禁見，檢方偵辦已進入尾聲，而曾以台北市副市長身分參加3場京華城案「便當會」的民眾黨立委黃珊珊也被外界質疑在弊案中所扮演的角色。民眾黨創黨大老朱蕙蓉近日上網路節目《豈有此呂》透露，她認為柯文哲蠻相信黃珊珊的，柯文哲甚至曾在出訪美國時，為了黃珊珊打電話給她，要她別再攻擊黃珊珊。朱蕙蓉在網路節目《豈有此呂》表示，黃珊珊在當台北市副市長時，自己就認識對方，也訪問過她好幾次，「我覺得她是一個零缺點的人，如果說壁如是一個很冷靜的人，她更是，而且她是更完美的，笑起來多麼可愛，像小白兔、白白亮亮、乾乾淨淨的，給人的感覺更舒服，但是完全問不到任何一點她漏掉讓你可以攻進去的地方，這一點很厲害，我認為柯醫師（柯文哲）蠻相信她的」。針對報導指出，沈威京集團主席慶京跟柯文哲是黃珊珊牽的線，朱蕙蓉指出，她沒有很明顯的證據，但柯文哲去美國的時候，曾經為了黃珊珊打電話來，叫她不要再攻擊黃珊珊，她還笑柯文哲說「你真有美國時間欸。」朱蕙蓉說，當時黃珊珊落選台北市長，隨後就說要帶團到美國，且謙稱自己是地陪，可是那時候黃珊珊已經準備要接柯文哲競選總幹事，「那你怎麼可以謙稱說只是一個地陪，好像把責任先放在旁邊，萬一這個旅程沒有成功，就跟你沒關係的感覺」，朱蕙蓉覺得不太認同，而且花這麼多錢竟只說自己是地陪。