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美國股市上週五（13日）漲跌互見，其中費半指數上漲逾3%，台積電ADR上漲近5%，帶動台北股市今（16）日開盤上漲186.73點、來到23207.21點，站回5、10日線，雖然台積電力守紅盤，不過股王、股后遭到空軍狙擊，拖累指數同步走低，最低一度來到22959.91點，再度失守5、10日線，不過在台積電尾盤助攻下，台股終場翻紅上漲19.42點或0.08%，收在23039.9點，5日線成功站回，10日線沒有站回，成交量為4087.84億元。大盤尾盤驚險收紅，中小型股卻一路走低，櫃買指數開盤上漲0.25點、來到255.54點，隨後賣壓加重，終場收在今日最低點250.1點，下跌5.19點或2.03%，日K連7黑，連續第二個交易日在年線之下，成交量為1058.35億元。今日個股成交量排行榜前五名：神達、陽明、聯電、泰金寶-DR、亞光；個股成交值排行榜前五名：台積電、世芯-KY、鴻海、創意、金像電。權值股漲跌互見，權王台積電以1085元開出、上漲20元，不過盤中漲幅稍微收斂，最低來到1075元，最後一盤敲進5519張買單，拉抬股價終場收在最高價1085元，上漲20元或1.88%，不過日K拉出一根長下影線的黑K棒，挹注大盤指數就有155點，也就是說扣除台積電的漲點，台股是呈現下跌超過百點的。而台積電的走高也帶動半導體股的表現，類股指數上漲逾1%，位居類股漲幅排行冠軍，其中M31、世芯-KY上漲逾4%，創意上漲逾3%，日月光投控上漲逾1%；熱度也擴散到設備股，明遠精密上漲超過15%，星雲亮燈漲停來到22.45元，盟立上漲逾3%。鴻海則是開高走低，以188元開出、上漲1.5元，不過隨後遭到空方狙擊跳水翻黑，盤中最低一度來到181.5元，終場下跌4.5元或2.41%，收在182元，日K拉出連續8根黑K棒，拖累大盤指數就有21點；聯發科也同步開高走低，以1435元開出、上漲25元，盤中翻黑走低，終場下跌25元或1.77%，收在1385元，日K終結連5紅，拖累大盤指數就有11點。聯發科終結日K連黑，也拖累IC設計族群中箭落馬，倚強科下跌近8%，天擎下跌逾6%，天方能源、創惟、矽統下跌逾5%，久昌、聯陽、類比科、普誠、聯傑、信驊下跌逾4%，點晶、紘康、鈺創、敦泰、凌陽創新、松翰、點序、旺玖、九齊、應廣下跌逾3%。此外，有部分賣壓也來自網通股，光聖、正基被打到跌停板，展達下跌逾6%，華電網、詠業、光環下跌逾5%，盛達、波若威、昇達科、星通、上詮下跌逾4%，聯光通、建漢、友勁、台通、鼎天、宇智、協益、明泰、合勤控、金寶、台林下跌逾3%。此外，資安概念股也有賣壓，類股指數下跌逾3%，位居跌幅排行亞軍。資通下跌逾7%，京元電子、緯軟下跌逾6%，精誠下跌逾5%，盛達、建準、宏碁資訊、新漢、凌群下跌逾4%，建漢、零壹、全景軟體、訊達、康舒、川湖、力新、驊宏資、華經下跌逾3%。AI概念股也有賣壓，奇鋐下跌逾7%，京元電子下跌逾6%，樺漢、精誠、雙鴻下跌逾5%，建準、緯創、信驊、景碩、凌群下跌逾4%，廣達、川湖下跌逾3%。非電族群則是由生技股領跌，順藥下跌逾9%，訊聯基因下跌逾6%，訊聯、漢田生技下跌逾5%，中天、北極星藥業-KY、大樹、優盛、全福生技下跌逾4%，長佳智能、合一、益得、瑞基、博晟生醫、睿聲光電、泰福-KY、友華、台生材、昱展新藥、杏一、藥華藥、生展下跌逾3%。