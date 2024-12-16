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▲武嶺終於降下今年入冬初雪，不少前往追雪的民眾也紛紛在社群打卡。（圖／網友分享）

武嶺下雪了！今（16）日受到冷空氣和「中層水氣」北移到台灣上空影響，在氣溫和水氣搭配得宜情況下，南投仁愛鄉合歡山和松雪樓一帶，在下午1時20分左右，氣溫來到零下2.5度，也降下今年入冬的初雪，雖然雪只是快閃落下，接觸到地面就融化，但不少前往追雪的民眾也紛紛在社群打卡。中央氣象署預報員張承傳表示，今天因為中層水氣通過，台灣3000公尺以上高山有達到降雪條件，隨著入夜氣溫更低，降雪機率有望提高，但由於溫度還是不夠低，因此不會積雪；接下來在週四（12/19），冷氣團配合下一波中層水氣，3000公尺以上高山持續有下雪條件。「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，由於中層水氣北移、靠近南台灣，因此民眾體感會比較冷，和冬季北部日常一樣，今天下半天水氣陸續通過台灣上空，南部地區下午至明天凌晨有零星飄雨或小雨的機會。而在海拔3000公尺以上的高山，也將因為溫度夠低、水氣足夠，有下雪或雨雪的機會，不過也要提醒有登山或相關行程的民眾，天候狀況較為惡劣，務必留意自身安全。中央氣象署則說明，明天白天是一波回溫小空檔，，明晚大陸冷氣團又會南下，預計影響到週四清晨。