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立法院長韓國瑜今（16）日下午2時召開黨團協商，民進黨團因為不滿上午國民黨今日強行通過《選罷法》修正草案，表態不出席黨團協商。稍早協商開始前，民進黨書記長蔡易餘帶著綠委們向韓國瑜抗議，之後便離開協商現場，會議中民進黨團幹事長吳思瑤竟又現身鬧場，要韓國瑜先給交代，韓超無奈宣布先休息十分鐘。立法院內政委員會召委徐欣瑩早上9點準時宣布開會，因為綠委被藍委人牆阻擋在外面走廊，徐欣瑩順利展開《選罷法》逐條審查，並宣布第32、43、52、53、67、69、75、90條等條文，都保留協商，成功將爭議法案送出委員會。此舉引爆民進黨怒火，不僅召開記者會譴責藍營「國會搞戒嚴」，更宣布下午原訂黨團協商也不會出席，對國民黨沒收民主嚴正表達抗議。稍早黨團協商開始前，民進黨書記長蔡易餘帶著綠委們走到主席台前，向韓國瑜抗議，之後便離開協商現場，民進黨立委林宜瑾更怒嗆「甲賽啦」，留下一臉錯愕的韓國瑜。在會議進行到一半，又換成吳思瑤再度進場抗議。韓國瑜則緩頰，因為之前曾發生國民黨立委拒絕出席黨團協商，自己還是會讓民進黨團幹部先發言，「請民進黨去會客室，15分鐘後我過去好嗎？」但吳思瑤不買單，繼續砲轟國民黨臨時變更議程算數嗎？韓院長縱容這樣的立法院嗎？韓國瑜強調，「我等一下就過去」。吳思瑤則繼續問，早上民進黨連進會議室的權益都沒有，人民權益在哪裡？眼見會議一片混亂，韓國瑜隨後宣布先休息十分鐘，並到會客室與綠委對談。