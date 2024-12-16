我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國國會在14日以204票贊成、85票反對，通過韓國總統尹錫悅彈劾案。韓國檢方16日下午再次向尹錫悅發出傳票，要求他接受傳喚、出席調查，以內亂事態的最高責任人接受問訊。根據韓聯社報導，韓國檢察機關「緊急戒嚴特別調查本部」16日向尹錫悅方面發送出席要求書，但尚未確認具體出席日期。先前，檢方曾於11日時，以涉嫌主導內亂、濫用職權等罪嫌，向位於首爾市龍山區總統辦公室發送公文的方式，傳喚尹錫悅於15日上午10點前往首爾中央地檢出席調查。然而，尹錫悅未依要求出席，並以「律師團尚未組成完畢」等理由拒絕配合。檢方認為，尹錫悅是此次戒嚴事件的總負責人，並認定相關行為超越了憲法與法律賦予總統的職務權限，構成濫用職權的違法行為。如果尹錫悅再次拒絕出席，檢方將分析其拒絕理由，並研議是否再次要求出席或採取其他法律行動。若尹錫悅同意出席調查，將成為韓國憲政史上首次現任總統以犯罪嫌疑人身份接受檢察機關問訊的案例。檢方表示，若無正當理由不出席，將向法院申請逮捕令，以強制帶回調查。值得一提的是，由警察廳國家調查本部、高層公職者犯罪調查處（公調處）、國防部調查本部組成的合作偵查本部，亦通知尹錫悅於18日上午10點到公調處辦公樓接受調查，外界關注尹錫悅將選擇出席哪個機構的問訊，以及最終由哪一方主導調查程序。