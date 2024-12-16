日本格鬥界「最帥天菜」三浦孝太要來台灣了！三浦孝太憑藉出色的格鬥技巧和偶像級的俊朗外貌，一舉擄獲無數粉絲芳心，單眼皮的他更有「格鬥界許光漢」的封號。為了答謝粉絲支持，三浦孝太明年1月將來台舉行粉絲見面會，門票今（16）日上午11點正式開賣，三浦孝太也親自錄影片喊話粉絲：「我非常期待和大家相見喔」。
「格鬥界許光漢」年僅22歲！全球粉絲破百萬
年僅22歲的三浦孝太是格鬥界的明日之星，不僅在擂台上展現出驚人的實力和魅力，他標誌性的壞笑與挑眉更成為粉絲心中的致命吸引力，IG粉絲目前高達169.2萬人，可見人氣十足。而這次見面會是三浦孝太的首場粉絲見面會，協辦方小金鹿娛樂指出，見面會上除了能與三浦孝太近距離互動，還將有機會聆聽他首次公開的迷人歌聲，喜歡他的粉絲絕對不能錯過。
見面會門票今開賣！三浦孝太：期待見到大家
根據主辦單位公布資訊，見面會日期定在明年的1月17日，票價有1880、2880、3880元3個價位，地點選在南港Legacy TERA，門票從今日上午11點開始，正式在KKTIX及FAMIPORT販售。
三浦孝太也透過影片率先跟粉絲打招呼，他害羞說道：「這一次是我第一次去台灣，獻給台灣粉絲首場見面會感到十分期待，不知道會有多少粉絲來支持我？想想還有點緊張呢，希望台灣的大家能參加這次的活動，來和我見面，我非常期待和大家相見喔」。
演出時間：2025/1/17（五）19:30（依現場實際情況而定）
演出地點：Legacy TERA（台北市南港區市民大道八段99號）
演出票價：NT$3880 / NT$2880 / NT$1880（全區對號入座）
搶票時間：2024/12/16（一）11:00
購票方式：KKTIX 及 FAMIPORT
售票連結：https://wenk.in/en00fayMf
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年僅22歲的三浦孝太是格鬥界的明日之星，不僅在擂台上展現出驚人的實力和魅力，他標誌性的壞笑與挑眉更成為粉絲心中的致命吸引力，IG粉絲目前高達169.2萬人，可見人氣十足。而這次見面會是三浦孝太的首場粉絲見面會，協辦方小金鹿娛樂指出，見面會上除了能與三浦孝太近距離互動，還將有機會聆聽他首次公開的迷人歌聲，喜歡他的粉絲絕對不能錯過。
見面會門票今開賣！三浦孝太：期待見到大家
根據主辦單位公布資訊，見面會日期定在明年的1月17日，票價有1880、2880、3880元3個價位，地點選在南港Legacy TERA，門票從今日上午11點開始，正式在KKTIX及FAMIPORT販售。
三浦孝太也透過影片率先跟粉絲打招呼，他害羞說道：「這一次是我第一次去台灣，獻給台灣粉絲首場見面會感到十分期待，不知道會有多少粉絲來支持我？想想還有點緊張呢，希望台灣的大家能參加這次的活動，來和我見面，我非常期待和大家相見喔」。
※三浦孝太台北見面會資訊（Kota Miura 1st Fan Meeting in Taipei）
演出時間：2025/1/17（五）19:30（依現場實際情況而定）
演出地點：Legacy TERA（台北市南港區市民大道八段99號）
演出票價：NT$3880 / NT$2880 / NT$1880（全區對號入座）
搶票時間：2024/12/16（一）11:00
購票方式：KKTIX 及 FAMIPORT
售票連結：https://wenk.in/en00fayMf