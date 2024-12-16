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日本年輕強投「令和怪物」佐佐木朗希透過入札制度挑戰大聯盟，吸引多支球隊爭相網羅。美媒《Bleacher Report》今（16）日公佈佐佐木「十大可能落腳球隊排名」。其中，洛杉磯道奇與聖地牙哥教士被視為大熱門，而坦帕灣光芒等冷門球隊入榜也引發關注。排名第一的是洛杉磯道奇隊。道奇一直是日本球員的熱門選擇，美媒指出：「道奇陣容強大，對於球員的養成也頗有一套，長期以來被認為是日本選手的理想球隊。」此外，道奇考慮在新賽季採用「6人輪值」，對於第一年挑戰大聯盟的佐佐木來說，將有助於他適應新環境。第二名是聖地牙哥教士隊。教士隊在招募日本選手方面具有豐富經驗，球隊文化對佐佐木也具有相當的吸引力。美媒分析，教士與佐佐木的契合度極高，成為僅次於道奇的選擇。第三名是紐約大都會隊，報導提到：「大都會正朝成為新『東海岸邪惡帝國』的方向發展。」然而，如果佐佐木偏好西海岸球隊，大都會的排名可能會受到影響。第四名是芝加哥小熊隊。小熊隊的未來成長潛力備受期待，並且是一支有能力提供優質發展計劃的球隊。第五名是紐約洋基隊，洋基的品牌影響力與龐大市場對佐佐木來說依然是強大吸引力。第六名是舊金山巨人隊。巨人隊的主場Oracle Park以投手友善著稱，但美媒指出，球隊的小聯盟培養體系被評為大聯盟最差，可能對佐佐木的加盟造成阻力。第七名是德州遊騎兵隊，遊騎兵對佐佐木朗希展現出濃厚興趣，並且長期派駐球探前往日本實地觀察。第八名是費城費城人隊，總管Dave Dombrowski公開表示對佐佐木「非常感興趣」。而第九名是波士頓紅襪隊，紅襪剛從白襪隊獲得左投Garrett Crochet，顯示他們對先發投手的迫切需求。第十名是坦帕灣光芒隊。光芒擁有全聯盟最高額的國際簽約金額度，並且農場系統優秀，養出許多優秀投手，不過由於主場球場因颶風受損，2025賽季將臨時使用洋基春訓基地，這可能削弱光芒的吸引力。佐佐木朗希的交涉期限為美東時間2025年1月23日下午5點。美媒強調，佐佐木的最終選擇將取決於球隊提供的發展計畫與所在地環境。