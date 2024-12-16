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36歲日本名投「神之子」田中將大傳出將加盟讀賣巨人，日媒爆料年薪至少超過5000萬日圓，價碼比前東家樂天還高，大聯盟教士投手達比修有聽聞消息後力挺日本隊友，他認為，田中將大選擇不回樂天一定經過深思熟慮，也並非單純因為錢。田中將大在2021年結束旅美生涯回鍋日職，和老東家樂天簽下當時日本球員史上最高2年9億日圓年薪加激勵獎金的合約，不過近年因傷勢影響，表現下滑，薪水一路跟著遞減，到今年只剩2.6億，然而他今年在一軍僅出賽1場、二軍也只有5場，勢必會再被大幅減薪。不少人認為，田中將大今年休賽季提前自請退團，可能與再度被減薪有關，達比修有在與球迷互動時被問到此題，他表示，「我不認為這單純是因為錢的關係，這是個人的職業選擇，田中提到他感覺已不再受到期待，沒有合適的空間，我能理解他的感受。」達比修有和田中將大在WBC經典賽成為隊友並建立深厚的友誼，前者還會稱呼後者的綽號「正男」，聽聞這次轉隊消息，達比修有力挺老友，「其實他從以前就是一個非常好的人，但經常被誤解。他選擇不回樂天，這決定一定經過深思熟慮。」