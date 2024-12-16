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▲一名網友在臉書社團「路上觀察學院」中分享，原來店家現在新增了「不玩」的選項，若只是單純想購買冰淇淋，可以到店家右側區域結帳。（圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院」）

土耳其冰淇淋在台灣曾掀起一波熱潮，在各處老街、觀光景點經常出沒，特色就是會拿鐵棍裝冰淇淋逗客人玩，經常引來民眾圍觀同樂。不過，並非每個人都喜歡大眾目光，就有一名網友分享，他發現淡水老街的老字號土耳其冰淇淋，竟新增一塊「不玩」的結帳區，讓客人能直接選擇，貼文曝光後，引來大批網友狂讚：「終於可以買爆了！」位於淡水渡船頭的土耳其冰淇淋老字號店，以往會在客人購買時表演轉冰淇淋，讓小朋友體驗冰淇淋爭奪戰，總是引來大批民眾圍觀，卻容易讓怕尷尬的人卻步。一名網友在臉書社團「路上觀察學院」中分享，原來店家現在新增了「不玩」的選項，若只是單純想購買冰淇淋，可以到店家右側區域結帳，貼文一出，網友們紛紛大讚店家貼心的新規定，「看那個冰淇淋33年，終於可以吃到土耳其冰淇淋了，一直想吃，就是不愛玩才沒買」、、「身為I人，每次經過都因為怕被玩不敢去吃」。但也有人支持，「60元看一場表演跟吃一根冰淇淋，好像滿佛的」，還有網友分享，若不想玩遊戲，其實可以直接和老闆表達，「我每次去都真的只想吃，跟他說不玩，他還會跟你說謝謝。」《NOWnews今日新聞》實際查詢，店家在Google評分有4.1顆星、194則Google評論。同為土耳其人的吳鳳，今年6月也曾去造訪店家，當時老闆就表示都會先問客人是否要玩，之後才乾脆直接在櫃檯分區，吳鳳笑喊：老闆還曾客串演出台劇《正港分局》，不少人也直言，老闆本人已經變成淡水名產了，希望未來能一直在淡水老街帶給大家歡樂與美食。事實上，在去年的土耳其強震中，老闆Kemal Demir的故鄉距離震央僅20分鐘車程，20多名親友不幸罹難，讓他在電話中當場痛哭，卻只能收拾起悲傷的情緒繼續做生意。不少人聽聞這段故事後，也不捨地說：「即使這樣他都還能靠賣冰淇淋帶給別人歡樂，覺得不容易，一定要去支持。」地址：新北市淡水區中正路11巷1號營業時間：週一至週日08：00－00：00價格：一球冰淇淋60元（牛奶／巧克力／綜合）