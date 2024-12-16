又有全新吃到飽火鍋被挖出！近期在雙北瘋狂展店4家的「功殿火鍋」，大啖養生蒙古、麻辣牛奶、胡椒豬肚等特色湯底，每人只要450元起開鍋享受35種以上的蔬食、和牛肉燥飯、飲料、冰淇淋等自助吧吃到飽，最狂的是竟然提供星巴克咖啡機暢飲美式、拿鐵等飲品，在Google評論上收穫4.9顆星饕客高評價；9月進駐敦南商圈，最便宜提供368元起開吃澳洲嫩肩牛、祭出7大拼盤套餐688元起，加碼再送海鮮船，完整菜單優惠一次整理。
新潮工業風搭配橘色霓虹燈箱設計的「功殿火鍋」，去年6月開幕中山旗艦店，提供養生蒙古、麻辣牛奶、胡椒豬肚等特色湯底，搭配PRIME等級牛肉、頂級雪花松阪豚，還有龍蝦、天使紅蝦、北海道生食級干貝等浮誇海鮮，連A5和牛也吃得到，相當引人注目。
「功殿火鍋」主打每人只要450元起，開鍋就能享受35種以上的蔬食自助吧吃到飽，從新鮮蔬菜、菇類、火鍋料、韓式拉麵、王子麵都吃得到，還有和牛肉燥飯、飲料、冰淇淋等餐點無限量供應；最狂的是，竟然提供星巴克咖啡機任你暢飲美式、拿鐵等飲品。難怪一年左右的時間，就在Google評論上收穫4.9顆星饕客高評價，不少人盛讚空間寬敞氣氛好，豐富食材吃得很過癮。
今年9月「功殿火鍋」一舉狂開3間新店，除了台北天母、新北中和，同步進駐台北敦南商圈，打造多人聚餐也能享有高CP值的火鍋派對。《NOWnews今日新聞》記者直擊開箱「功殿火鍋」敦南店，宇宙龍蝦、天使紅蝦、北海道生食級干貝都十分新鮮，美國PRIME板腱牛、澳洲高級嫩肩牛的油花也分布均勻漂亮，連松阪豬肉吃起來都相當脆口。
「功殿火鍋」敦南店在熱門商業地段開鍋最便宜368元起，就能大啖澳洲高級嫩肩牛、台灣嘉一香自然梅花豚、去骨雞腿排！還祭出7大嚴選拼盤套餐688元起，點購套餐加碼再送「海鮮船」嗑白蝦、扇貝。
針對多人聚餐需求，「功殿火鍋」特別打造大圓桌開吃個人涮涮鍋，可訂位包廂擁有不受打擾的派對空間，並提供多款超值雙人、4人海陸拼盤套餐供選擇。
業者自豪表示，每一間「功殿火鍋」都備有民眾最愛的星巴克，自由按下咖啡機就能一鍵暢飲美式、卡布奇諾、拿鐵、厚奶茶等飲品；幫當月壽星慶生再送「玫瑰肉蛋糕」。
「功殿火鍋」旗艦店（蔬食吃到飽）
地址：台北市中山區新生北路二段32號1樓
電話：02-2522-2929
「功殿火鍋」敦南店
地址：台北市松山區敦化南路一段7號1樓
電話：02-2577-6699
另外，王品集團「石二鍋」即日起端出期間限定湯底，加價39元開吃濃醇「蒜香胡椒鍋」、加價49元可升級香辣「金湯酸菜鍋」；即日起消費「金湯酸菜鍋」加購鮮魚片優惠價65元，消費任一套餐或單點金額滿238元，加購蛤蜊「現折20元」。
「石二鍋」還打造美味週邊商品，繼去年的百頁魚豆腐抱枕後，秋冬推出仿真的雪花牛肉毯或輕纖蔬菜毯，以保暖珊瑚絨材質製作、還趣味還原外帶包裝模樣；消費套餐加價399元可加購1款、2件合購享「現折50元」優惠，數量有限，售完為止。
我是廣告 請繼續往下閱讀
「功殿火鍋」主打每人只要450元起，開鍋就能享受35種以上的蔬食自助吧吃到飽，從新鮮蔬菜、菇類、火鍋料、韓式拉麵、王子麵都吃得到，還有和牛肉燥飯、飲料、冰淇淋等餐點無限量供應；最狂的是，竟然提供星巴克咖啡機任你暢飲美式、拿鐵等飲品。難怪一年左右的時間，就在Google評論上收穫4.9顆星饕客高評價，不少人盛讚空間寬敞氣氛好，豐富食材吃得很過癮。
今年9月「功殿火鍋」一舉狂開3間新店，除了台北天母、新北中和，同步進駐台北敦南商圈，打造多人聚餐也能享有高CP值的火鍋派對。《NOWnews今日新聞》記者直擊開箱「功殿火鍋」敦南店，宇宙龍蝦、天使紅蝦、北海道生食級干貝都十分新鮮，美國PRIME板腱牛、澳洲高級嫩肩牛的油花也分布均勻漂亮，連松阪豬肉吃起來都相當脆口。
「功殿火鍋」敦南店在熱門商業地段開鍋最便宜368元起，就能大啖澳洲高級嫩肩牛、台灣嘉一香自然梅花豚、去骨雞腿排！還祭出7大嚴選拼盤套餐688元起，點購套餐加碼再送「海鮮船」嗑白蝦、扇貝。
針對多人聚餐需求，「功殿火鍋」特別打造大圓桌開吃個人涮涮鍋，可訂位包廂擁有不受打擾的派對空間，並提供多款超值雙人、4人海陸拼盤套餐供選擇。
業者自豪表示，每一間「功殿火鍋」都備有民眾最愛的星巴克，自由按下咖啡機就能一鍵暢飲美式、卡布奇諾、拿鐵、厚奶茶等飲品；幫當月壽星慶生再送「玫瑰肉蛋糕」。
「功殿火鍋」旗艦店（蔬食吃到飽）
地址：台北市中山區新生北路二段32號1樓
電話：02-2522-2929
「功殿火鍋」敦南店
地址：台北市松山區敦化南路一段7號1樓
電話：02-2577-6699
另外，王品集團「石二鍋」即日起端出期間限定湯底，加價39元開吃濃醇「蒜香胡椒鍋」、加價49元可升級香辣「金湯酸菜鍋」；即日起消費「金湯酸菜鍋」加購鮮魚片優惠價65元，消費任一套餐或單點金額滿238元，加購蛤蜊「現折20元」。
「石二鍋」還打造美味週邊商品，繼去年的百頁魚豆腐抱枕後，秋冬推出仿真的雪花牛肉毯或輕纖蔬菜毯，以保暖珊瑚絨材質製作、還趣味還原外帶包裝模樣；消費套餐加價399元可加購1款、2件合購享「現折50元」優惠，數量有限，售完為止。