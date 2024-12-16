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▲中山商圈「功殿火鍋」旗艦店450元吃到飽，低調收服好口碑。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「功殿火鍋」旗艦店可享受35種以上的蔬食自助吧。（圖／翻攝自功殿火鍋FB）

▲「功殿火鍋」敦南店今年9月開幕。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「功殿火鍋」敦南店採位上服務，和牛肉燥飯肉香濃郁。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「功殿火鍋」敦南店擁有108位席，還設計大圓桌包廂提供隱密空間聚餐。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「功殿火鍋」海鮮種類豐富、新鮮度很夠。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「功殿火鍋」敦南店擁有4人、12人等不同類型包廂。（圖／記者蕭涵云攝）

▲每一間「功殿火鍋」都有星巴克咖啡機暢飲享受。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「功殿火鍋」敦南店最便宜368元起開鍋，犒賞自己開吃A5和牛、豪華海鮮盤也選擇很多。（圖／記者蕭涵云攝）

▲當月壽星到「功殿火鍋」消費可享「玫瑰肉蛋糕」。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「功殿火鍋」敦南店菜單選擇豐富。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「功殿火鍋」敦南店菜單一次看。（圖／記者蕭涵云攝）

▲王品集團「石二鍋」開吃「蒜香胡椒鍋」、「金湯酸菜鍋」。（圖／王品集團提供）

▲王品集團「石二鍋」全新週邊，把雪花牛肉和蔬菜變成保暖毯。（圖／記者蕭涵云攝）

又有全新吃到飽火鍋被挖出！近期在雙北瘋狂展店4家的「功殿火鍋」，大啖養生蒙古、麻辣牛奶、胡椒豬肚等特色湯底，每人只要450元起開鍋享受35種以上的蔬食、和牛肉燥飯、飲料、冰淇淋等自助吧吃到飽，最狂的是竟然提供星巴克咖啡機暢飲美式、拿鐵等飲品，在Google評論上收穫4.9顆星饕客高評價；9月進駐敦南商圈，最便宜提供368元起開吃澳洲嫩肩牛、祭出7大拼盤套餐688元起，加碼再送海鮮船，完整菜單優惠一次整理。新潮工業風搭配橘色霓虹燈箱設計的「功殿火鍋」，去年6月開幕中山旗艦店，提供養生蒙古、麻辣牛奶、胡椒豬肚等特色湯底，搭配PRIME等級牛肉、頂級雪花松阪豚，還有龍蝦、天使紅蝦、北海道生食級干貝等浮誇海鮮，連A5和牛也吃得到，相當引人注目。「功殿火鍋」主打每人只要450元起，開鍋就能享受35種以上的蔬食自助吧吃到飽，從新鮮蔬菜、菇類、火鍋料、韓式拉麵、王子麵都吃得到，還有和牛肉燥飯、飲料、冰淇淋等餐點無限量供應；最狂的是，竟然提供星巴克咖啡機任你暢飲美式、拿鐵等飲品。難怪一年左右的時間，就在Google評論上收穫4.9顆星饕客高評價，不少人盛讚空間寬敞氣氛好，豐富食材吃得很過癮。今年9月「功殿火鍋」一舉狂開3間新店，除了台北天母、新北中和，同步進駐台北敦南商圈，打造多人聚餐也能享有高CP值的火鍋派對。《NOWnews今日新聞》記者直擊開箱「功殿火鍋」敦南店，宇宙龍蝦、天使紅蝦、北海道生食級干貝都十分新鮮，美國PRIME板腱牛、澳洲高級嫩肩牛的油花也分布均勻漂亮，連松阪豬肉吃起來都相當脆口。「功殿火鍋」敦南店在熱門商業地段開鍋最便宜368元起，就能大啖澳洲高級嫩肩牛、台灣嘉一香自然梅花豚、去骨雞腿排！還祭出7大嚴選拼盤套餐688元起，點購套餐加碼再送「海鮮船」嗑白蝦、扇貝。針對多人聚餐需求，「功殿火鍋」特別打造大圓桌開吃個人涮涮鍋，可訂位包廂擁有不受打擾的派對空間，並提供多款超值雙人、4人海陸拼盤套餐供選擇。業者自豪表示，每一間「功殿火鍋」都備有民眾最愛的星巴克，自由按下咖啡機就能一鍵暢飲美式、卡布奇諾、拿鐵、厚奶茶等飲品；幫當月壽星慶生再送「玫瑰肉蛋糕」。地址：台北市中山區新生北路二段32號1樓電話：02-2522-2929地址：台北市松山區敦化南路一段7號1樓電話：02-2577-6699另外，王品集團「石二鍋」即日起端出期間限定湯底，加價39元開吃濃醇「蒜香胡椒鍋」、加價49元可升級香辣「金湯酸菜鍋」；即日起消費「金湯酸菜鍋」加購鮮魚片優惠價65元，消費任一套餐或單點金額滿238元，加購蛤蜊「現折20元」。「石二鍋」還打造美味週邊商品，繼去年的百頁魚豆腐抱枕後，秋冬推出仿真的雪花牛肉毯或輕纖蔬菜毯，以保暖珊瑚絨材質製作、還趣味還原外帶包裝模樣；消費套餐加價399元可加購1款、2件合購享「現折50元」優惠，數量有限，售完為止。