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▲來享沐時光參加派對，逛市集、吃美食、聽音樂看表演，觀賞全台最早施放的璀璨煙火秀，(圖／業者提供）

2024年即將進入倒數，苗栗享沐時光莊園渡假酒店將於31日下午3時起，舉辦璀璨跨年市集派對，集結有音樂演出、文創市集、餐車市集與地方小農攤販外，並於晚間10時起施放長達180秒的跨年煙火秀，主打全台最早施放的跨年煙火，為旅人打造一場專屬的璀璨跨年派對，邀請全台旅人一起跨年同樂，在歡樂聲中迎接嶄新的一年。行銷公關部郭仲紋經理表示，享沐時光應該是最早施放跨年煙火的飯店，甚至是全台灣最早施放的地區！另外，今年跨年系列活動擴大舉辦，主打不同亮點與豐 富多彩節目，希望落實企業社會責任，進而滿動地方活絡，歡迎鄰近地區來一趟一日遊，不必人擠人也不必塞車，就可以擁有跨年氛圍且享受沐浴時光。跨年活動首度與中部知名美食餐車團隊首爾號攜手規劃，再搭配苗栗在地的勝興365-青年創業基地團隊與苑裡青年小農們，展現不同種類的新潮流餐車、文創與小農等，總攤位數逾40攤，販售多元品項，有異國料理、台灣小吃、職人精神的文創產品、手作小物甜點與有機友善產品等之外，還有各種甜品和雞尾酒供賓客選購。此外，苗栗縣吉祥物貓裏喵也將到場互動，還有知名樂團、奇幻魔術秀與趣味雜耍秀等，就是要讓大小朋友嗨翻。歡迎全台旅人來享沐時光參加派對，逛市集、吃美食、聽音樂看表演，觀賞全台最早施放的璀璨煙火秀，一起倒數計時，迎接2025年到來！