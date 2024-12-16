我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼黃仲崑（左）和Lulu結婚已經快17年，夫妻生活幸福甜蜜。（圖／翻攝自Lulu臉書）

66歲黃仲崑和小17歲老婆Lulu結婚17年，婚姻生活幸福美滿，夫妻倆也不時會在社群平台分享日常，沒想到近來Lulu卻在臉書曝光，有人打給她爆料黃仲崑外遇，還有染人妻，她也不是省油的燈，PO出一瓶紅酒的照片說，「如果真的有，就送大家這瓶紅酒。」酒身上寫著「劍人夕鶴」相當幽默。Lulu在臉書分享最近一直接到一通莫名的電話，爆料黃仲崑有婚外情，有染有夫之婦，「大叔說..惡人無膽..惡意重傷無需害怕，如果真的有…就送大家這瓶紅酒。」紅酒瓶身上寫著「劍人夕鶴」。Lulu更在文末Hashtag「劍人夕鶴普利亞紅酒」、「婚外情」、「惡人無膽」、「秋田市」，還曬出夫妻倆到秋田旅遊的照片，事實上，「劍人夕鶴」是台語的諧音「賤人死好」，這瓶紅酒也是真的義大利出產的紅酒，讓網友笑喊，「這酒名，我笑了！哈哈」、「暗戀的女迷，故意破壞婚姻」、「這瓶酒應該很快又要賣到缺貨了」、「相親相愛，叫你們第一名」。黃仲崑和前妻南西有過一段5年婚姻，後來認識瑜伽老師Lulu，結婚至今快17年，期間的確曾傳出婚姻有狀況，他在節目《花甲少年趣旅行》中恣意唸唱：「數著一根一根的白頭髮，我今年60幾，結過兩次婚，都離婚」，接下去唱「50歲生了小baby，洗尿布、換奶瓶還是很有趣，人生的道理，每天都要學習。」黃仲崑和排灣族公主南西，當年僅交往2個月就閃電結婚，生下現為演員的兒子黃遠，但婚姻維持5年就分道揚鑣；異性緣極佳的黃仲崑，直到遇上Lulu才被收服，長跑8年步入第二次婚姻，他2015年曾在節目上表示：「上次的婚姻我2個月就結婚了，這次我們走了8年才『敢結婚』。這是我的第二次婚姻，曾經犯過的錯不再重複，我不想再當單親爸爸了！」