我是廣告 請繼續往下閱讀

擁上萬支影片的成人平台「FANS 17」，以及知名爆料網站「爆料公社」，涉嫌供人下載瀏覽成年及未成年性私密影片，被檢察官依違反兒少性剝削條例、妨害性隱私影像、以及妨害風化等罪起訴，檢方認為「爆料公社」負責人蔡姓兄弟等6人犯嫌重大，向橋頭地方法院聲請羈押禁見獲准，擔任監察人的網紅小哥哥艾里，則以20萬元交保。橋頭地檢署表示，網路成人片平台「FANS 17」有多部未成年性影片，受害少女估逾百人，橋頭地檢署主任檢察官陳竹君、鄭子薇、檢察官施佳宏指揮高雄市警方於12月11日持搜索票，至多處搜索，查扣相關證物及現金達6500萬元，並拘提被告及傳喚多名證人到案說明，經訊問後，認負責人蔡姓兄弟等6人犯嫌重大，有勾串共犯或證人、滅證及逃亡之虞，向橋頭地方法院聲請羈押禁見獲准。檢方指出，「爆料公社」網站蔡姓等3名負責人，及阮姓、蘇姓員工及綽號「小哥哥」之網紅陳艾理、蔡姓現役軍人、路姓退休警官等人，涉嫌以網站供人下載瀏覽成年及未成年性私密影片，而違反兒少性剝削條例、妨害性隱私影像、妨害風化等罪。陳艾理及路姓退休警官，諭知各具保20萬元及10萬元。此外，也為防止兒少被害者持續擴大，檢察官要求即時關閉涉案網站，封網擴大清查中。橋頭地檢署檢察長張春暉表示，為遏止網路未成年性影像不法取得之惡行，要求對於兒少性剝削及侵害隱私性影像等相關案件絕對依法嚴辦。