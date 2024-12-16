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▲民宅內廚房發現疑似未爆彈一枚，現場立即圍起封鎖線，並通知國防部八軍團左營未爆組人員到場處理。（圖／高市警局鼓山分局提供）

高雄市1名程姓女子今（16）日在清理廚房時發現流理台內有一枚疑為過世之父親所撿回之未爆彈。現場經由國防部八軍團左營未爆組人員判斷該枚未爆彈為廢彈並帶回軍方進行後續處置，警方亦對程女製作筆錄以釐清未爆彈廢彈來源。高雄市警局鼓山分局今天獲報新疆路民宅內發現未爆彈，警方獲報後立即趕至現場查處，並在該民宅內廚房發現疑似未爆彈一枚，現場立即圍起封鎖線，並通知國防部八軍團左營未爆組人員到場處理，軍方判斷該彈為廢彈，已喪失功能。陸軍第八軍團指揮部表示，轄屬第四地區支援指揮部於今天上午接獲高雄市警察局鼓山分局通知，於鼓山區一處民宅發現疑似未爆彈，即派遣未爆彈處理小組赴現場處理。經鑑定為81公厘迫砲彈殘體乙枚，彈體鏽蝕，料（批）號不明，引信已失效、內無火藥，無危安顧慮。目前彈體已攜回入庫妥存，後續將依廢彈處理程序完成銷毀作業。