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立法院內政委員會今（16）日審查《選罷法》「罷免票數須比當選票數多一票」一案，在藍委強勢隔絕綠委情況下，僅用3分多鐘就將爭議法案送出委員會。民眾黨立院黨團總召黃國昌對此表示，昨晚聽說是綠委在內委會打卡說要徹夜守護台灣民主，為何今早變成藍委佔住門口，「老實講，我不在現場，我也不是很清楚。」黃國昌強調，重點還是國會要繼續這樣的叢林法則還是要好好審議法案，呼籲立法院長韓國瑜能夠發揮高度，讓所有黨團清楚知道遊戲規則是什麼。民眾黨立院黨團黃國昌今對時事回應時，被問到清晨藍綠在內政委員會大亂鬥的情況，以及《選罷法》3分鐘送出委員會等爭議。黃國昌指出，民眾黨團對《選罷法》修法的態度不變，就是支持罷免連署加嚴，但不支持罷免投票票數門檻提高。針對藍綠搶佔內委會亂象，黃國昌則強調，他不在現場因此不太清楚過程。不過，昨晚黨團成員就有在群組通知，說民進黨有一群立委已經到內委會門口，要徹夜捍衛台灣民主。「只是我不曉得後來昨天晚上發生了什麼事，啊不是一群民進黨委員先去佔了門口，怎麼最後是國民黨佔了門口？」黃國昌並意有所指的大酸綠營：「昨天好像拍照打卡說他們隊伍都好了的是民進黨，怎麼最後是國民黨？」黃國昌強調，現在吵這些都不是重點，重要的是每個黨團應該講清楚，在立法院的遊戲規則到底是什麼，「是要講道理還是要比拳頭？是要民主審議還是要暴力杯葛？」他並呼籲立法院長韓國瑜發揮院長高度，讓所有黨團清楚知道遊戲規則是什麼。