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民進黨立委郭國文日前於立法院財中小型建商政委員會上透露，融資公司從銀行拿到2%的利息成本，卻以12至14%貸給跟銀行借不到錢的中小建商，等同轉手套利高達10%，痛批融資租賃「薯條三兄弟」中租-KY、和潤企業、裕融，根本是「三土匪」，銀行資金透過融資公司流入房市，成打炒房破口。對此，金管會於13日發函給銀行公會，要求各銀行對融資租賃公司授信需設下4道防線：一、銀行對融資租賃公司授信，應覈實辦理徵授信審核，了解客戶之營運模式、業務種類，評估資金用途及授信額度之合理性，並應定期追蹤資金實際用途與原申貸用途是否相符。二、資金用途如為融資租賃公司對不動產業的資金融通，銀行應了解融資租賃公司的相關風險控管機制，揭示於徵授信資料，並要求融資租賃公司辦理該等資金融通時，應遵循「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」的相關條件、額度限制與其他控管措施。三、金管會前已要求銀行自行訂定免計入銀行法第72條之2限額項目納入銀行整體不動產內部風險控管之放款總量管制，對融資租賃公司放款資金用途如屬對不動產業之資金融通，應併計入上述放款總量管制，且銀行不得因此提高前開總量限額。四、銀行對融資租賃公司的其他授信，應要求融資租賃公司切結或承諾資金不得流用至不動產業相關資金融通，並約定如發現違反切結或承諾時的處理方式。受此管制消息影響，租賃三兄弟股價重挫，中租-KY下跌3.8%，和潤跌逾2%，裕融則大挫6%以上。