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洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平即將回歸二刀流，隊友Tyler Glasnow對於大谷加入道奇先發輪值表達高度期待。近日在播客節目《JM BASEBALL》上，Glasnow不僅盛讚道奇陣容豪華，還笑稱大谷的影響力堪比小賈斯汀，認為明年東京巨蛋的開幕戰必將引爆全場熱潮。Glasnow在節目中直言：「這會是一件非常有趣的事。大谷、山本由伸、Clayton Kershaw、Bobby Miller、Blake Snell，我們擁有許多頂級投手，這是非常強大的輪值陣容。」他補充道：「大谷回歸將讓我們看到一個完整的他，包含他的日常訓練、比賽中的投入以及整個賽季的準備過程，這是最令人期待的部分。」明年3月18日大聯盟海外開幕戰，道奇將在東京巨蛋對陣芝加哥小熊。談到這場開幕戰，Glasnow笑稱：「屆時大谷可能需要50名保全，因為他就像小賈斯汀一樣，場面肯定會很瘋狂。你甚至不知道能不能拍到他的影片，說不定我的手機還會因此被保全打掉，讓我有點同情他。」Glasnow還提到：「在日本，有1550萬人觀看了世界大賽，而美國只有1390萬，儘管日本國土較小，但棒球熱情不輸美國，所有人都愛大谷。」作為道奇先發輪值的重要成員，Glasnow今年賽季前半段繳出9勝6敗的佳績，但因右肘肌腱炎缺席季後賽。目前，他已接受手術並開始進行恢復訓練，他透露：「我現在大部分時間待在洛杉磯，已經開始投球訓練，並保持比賽的日常作息，目標是回到最佳狀態。」