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立法院長韓國瑜今（16）日下午2時召開黨團協商，民進黨團因為不滿上午國民黨強行通過《選罷法》修正草案，會議中民進黨團幹事長吳思瑤現身鬧場。最終韓國瑜只能宣布休息，並在會客室接見民進黨團，韓國瑜允諾，針對上午爭議，會進行「通盤了解」再跟大家報告，更強調「至於說我被什麼鷹派綁架什麼，絕無此事！」韓國瑜先是提及，早上因為健康問題不在立法院，自己就不再多說，不過完全掌握所有情況，立法院已經多次發生不同形態衝突，有的是半夜鎖被打開，有的是半夜發生衝突，也有破壞公務。像今天內政委員會，就發生電腦不見等事，站在院本部的立場，有時候非常危難，院本部還是非常期待朝野協商，能夠提供各政黨彼此意見交換的一個平台。韓國瑜說，今天內政委員會發生這件事情，今年以來已經發生很多次，他期待新的立法院有新的期待、新的觀感，全世界華人都在看台灣的民主，台灣民主的櫥窗就是立法院，立法院現在有高達2300萬名新聞界的好朋友跟各國的工作室，台灣民主一舉一動動見觀瞻。韓國瑜表示，針對今天這件爭議，「我想我要進行調查完畢之後，再跟大家做報告。」因為有人說電腦不見，剛剛看了許智傑臉臉上貼貼布，「至於說我被什麼鷹派綁架什麼，絕無此事、絕無此事，我不是一個怕事的人」。韓國瑜重申，「誰可以綁架我的思想？那是不可能的」，所以請不用擔心，照意識規則都沒有問題，所以不會有綁架的問題，最後調查完畢會再給各位報告。吳思瑤再質疑，要調查什麼？立委不能進委員會開會是對的嗎？只有一黨立委坐在會議室宣讀條文通過，這還需要調查？韓國瑜則說，那自己修正「調查」兩個字，會進行「通盤了解」再跟大家報告。吳思瑤則訴求，針對內政委員會審議選罷法會議無效，是否召開朝野協商？以及臨時變更協商議程，將《憲訴法》往前排，是自主變更？還是被傅崐萁脅迫？韓國瑜強調，「沒有任何人脅迫我，（議案）都重要！」讓綠委王義川忍不住砲轟，如果不懂就去問前立法院長王金平，狂罵「幹話院長，只會講幹話」。韓國瑜則強調會和三個黨團協商，便快步離場。