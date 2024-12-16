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資訊軟體服務商、同時也是遠傳的小金雞博弘雲端（6997）今（16）日以承銷價101元上櫃掛牌交易，以129元開出後，最高一度來到130.5元、大漲逾29%，也就是說中籤者最高可以賺到29500元，將近30000元。根據博弘官網，博弘雲端科技（Nextlink Technology)於2006年成立，目前於台灣、香港、上海、東南亞設立據點，擁有多平台認證架構師及國內外經驗豐富的團隊，為企業提供專業、多元且全球化的雲端解決方案與託管服務。博弘2019年成為遠傳的子公司，一方面為「遠傳大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）挹注雲端能量，同時與遠傳業務團隊攜手拓展數位轉型的新藍海。博弘雲端提供公有雲、私有雲以及混合雲的整合服務，包含Amazon Web Service及由子公司宏庭科技（Microfusion）提供Google Cloud、Alibaba Cloud與Mircosoft Azure，為企業量身打造多雲服務架構，建置完整雲端生態系，並具備海內外2000家以上客戶服務經驗，客戶產業包括：高科技、遊戲、媒體、零售、電商等，協助企業最大化營運綜效。遠傳電信總經理暨博弘雲端董事長井琪表示，相信在博弘厚實的多雲整合能力以及豐富的跨國經驗下，搭配遠傳深耕智慧資通訊，不僅可助力台灣的企業提供合身適切的解決方案，並將技術力輸出海外。博弘雲端總經理何冠生認為，各行各業對多雲與混合雲環境的需求逐漸提升，並快速增強大數據分析能力、AI應用、災害復原機制、維運託管服務，而博弘的核心競爭力在於跨雲平台技術整合能力，能無縫結合AWS、GCP和Azure等主流雲端平台，並透過自有的雲端服務與合作夥伴的ISV(獨立軟體供應商)解決方案，為企業提供豐富的資源和工具，協助客戶深化數據分析與AI應用，實現更高的商業價值。博弘今日掛牌上櫃，以129元開出後，最高一度來到130.5元、大漲逾29%，也就是說中籤者最高可以賺到29500元，終場則是上漲18.5元或18.32$，收在119.5元，成交量為531張。