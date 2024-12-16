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▲一拳超人第三季首張宣傳圖，主軸就是即將到來的惡狼戰。（圖／翻攝X@opm_anime）

日本人氣動漫《一拳超人》是由漫畫家 ONE 所創作、村田雄介繪製重製版，兩種版本在全球都廣受歡迎，動畫第一季在2015年播出大獲成功、第二季則是在2019年放送，但劇情卻斷在最高潮「」的前夕，讓粉絲看得相當不過癮，如今動畫官方正式宣布，《一拳超人》第三季確定會2025年播出，讓粉絲相當期待重要的動作戲會如何呈現。《一拳超人》故事講述一名以英雄為志向的主角「埼玉」，在一次怪人襲擊事件因為救了孩子差點沒命，最終成功擊敗「蟹爪蘭帝」，成為英雄故事的開端，之後的三年他每天不間斷地做100下伏地挺身、100下仰臥起坐、100下深蹲、脫光衣服長跑10公里，卻在不知不覺間獲得了異常強大的力量，「成為最強」的同時頭髮也禿了。因為《一拳超人》與一般熱血青年漫畫不同，劇情圍繞在主角埼玉已經是最強的情況下進行，因此總會出現許多反套路的有趣情節，2015年第一季動畫由MADHOUSE製作，精良的畫面讓一拳瞬間紅遍全球。時隔4年後，2019年播出的《一拳超人》第二季動畫改由J.C.STAFF製作，製作的精良程度雖不及第一季，但仍維持著一定水準，且第二季劇情剛好斷在劇情即將進入更加精采的「惡狼戰」前夕，因此許多粉絲仍期盼第三季能盡快問世。隨後一拳超人動畫官方在2022年就宣布第三季製作的消息，但是過了好幾年，都還沒有更進一步定檔之情報，直到12月13日，官方才正式公布第三季會在 2025 年開播，繼續由J.C.STAFF製作，並同步展開動畫10周年紀念相關活動。