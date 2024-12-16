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▲Ella Gross從小擔任許多知名服飾的模特兒，因此有韓國「最美小學生」的封號。（圖／取自MEOVV IG）

南韓新人女團MEOVV德韓混血的成員Ella Gross從小就開始當模特兒，被稱為韓國最美小學生，外型也因神似BLACKPINK成員Jennie而有「小Jennie」的稱號。13日Ella Gross身穿簡約優雅的黑色洋裝出席TIFFANY&Co.活動現場，逆天的長腿讓粉絲驚呼「她難道不是從迪士尼世界走出來的公主嗎？」MEOVV自出道以來就備受關注，其中成員Ella Gross從小就被叫韓國「最正小學生」，德韓混血的她7歲開始就成為模特兒，替許多知名服飾品牌拍攝形象照，也多次成為雜誌封面人物，而她也因和Jennie外形神似，有「小Jennie」的封號。不過Ella Gross成功以女團出道後被許多粉絲認為打歌舞臺的宣傳造型不適合她，沒有把Ella Gross自身的特點凸顯出來，被認為表現不如預期，沒有讓粉絲留下深刻的印象。不過13日她參與TIFFANY & Co.活動時，以黑色簡約的短洋裝亮相，凸顯她逆天的長腿，再配上長捲髮，模樣宛如迪士尼公主。活動照片曝光後，許多粉絲紛紛稱讚「從小美到大」、「這就是真人版迪士尼公主啊！」、「到底是誰說她變不好看了？」、「天啊！腿也變太長了吧，最美小學生進化了」。